«Вы меня сломали»: по всей стране снова перестали работать сервисы «Яндекса» и «Алиса»

В России снова перестали работать сервисы «Яндекса». По информации пользователей, невозможно зайти на сайты и в мобильные приложения «Яндекс.Музыки», «Кинопоиска» и «Яндекс.Лавки». Проблемы с работой возникают и у голосового помощника «Яндекса» — Алисы.
— Вы меня сломали, но я обязательно починюсь. Спросите попозже, пожалуйста, — так отвечает Алиса на станциях «Яндекса» на запросы.
В компании пока не прокомментировали причины случившегося.
Первый масштабный сбой сервисов «Яндекса» в этом году произошел в начале февраля — тогда не работала даже поисковая строка. В пресс-службе компании сообщали, что возникли временные трудности с доступом к местным сервисам. С тех пор периодические проблемы наблюдались в работе отдельных сервисов компании.