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«Вы меня сломали»: по всей стране снова перестали работать сервисы «Яндекса» и «Алиса»

Это уже не первый сбой в работе сервисов компании за последний месяц

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Первый масштабный сбой в работе сервисов «Яндекса» в этом году произошел в начале февраля

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В России снова перестали работать сервисы «Яндекса». По информации пользователей, невозможно зайти на сайты и в мобильные приложения «Яндекс.Музыки», «Кинопоиска» и «Яндекс.Лавки». Проблемы с работой возникают и у голосового помощника «Яндекса» — Алисы.

— Вы меня сломали, но я обязательно починюсь. Спросите попозже, пожалуйста, — так отвечает Алиса на станциях «Яндекса» на запросы.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Алена Кисель / 45.RU

В компании пока не прокомментировали причины случившегося.

Первый масштабный сбой сервисов «Яндекса» в этом году произошел в начале февраля — тогда не работала даже поисковая строка. В пресс-службе компании сообщали, что возникли временные трудности с доступом к местным сервисам. С тех пор периодические проблемы наблюдались в работе отдельных сервисов компании.

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