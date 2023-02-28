«Приехала машина и смыла его кровь». Как убили Немцова и кто восемь лет подряд приходит на тот самый мост

Предпоследний день теплой зимы в Москве. 27 февраля в 23:31 за спиной раздается шесть звонких выстрелов. Четыре пули — в голову, две — в печень и желудок. На мокрый от снега асфальт Большого Москворецкого моста, что в нескольких шагах от Кремля, падает политик Борис Немцов. Он лежит так до приезда полиции и скорой с открытыми глазами, распластав руки по земле.
Рядом с его кудрявой головой и отброшенными в сторону очками стоит оглушенная выстрелами и произошедшим шатенка на высоких каблуках — его спутница, украинская модель Анна Дурицкая. Политик провожал ее до дома на Малой Ордынке после ужина в ГУМе.
Из-за шума шин и брызг воды проезжающей неподалеку оранжевой машины коммунальных служб крик девушки о помощи еле слышен в гуле столицы России. Впереди уносится светлый легковой автомобиль.
Позже спутница Немцова в интервью «Ъ» вспоминает: «Борис умер сразу. Водитель снегоуборочной машины просто стоял у машины и курил. Я вызвала скорую. Рядом с Борисом был человек, который его рассматривал, смотрел его телефон, он не говорил со мной. Все эти люди были безразличны».
Спустя восемь лет после громкого убийства бывшего губернатора и вице-премьера на Большом Москворецком мосту его единомышленники по партии «ПАРНАС» и обычные люди продолжают приходить на место гибели, несмотря на снег, ветер или дождь. Напротив Красной площади создан мемориал памяти — «Немцов мост». Там с черно-белых фотографий улыбается «веселый политик», друг Ельцина и борец с «жуликами и ворами». Об этом — в материале MSK1.RU.
«Мужик, потише, а то нас заметут»
С момента убийства
— В 2012 году на Пушкинской площади мы собирали с Борисом Ефимовичем подписи в защиту политзаключенных. С нами был еще Илья Яшин* (оппозиционный политик, соратник Немцова. — Прим. ред.). Немцов стоит немного поодаль от меня кричит: «Мужик, ты потише. А то нас сейчас заметут». Потом подходит ко мне и спрашивает, сколько мне лет. Я говорю: «69 вот исполнилось», — вспомнил вахтовик.
Через год после этого события, в 2013 году, Алексей стал членом избирательной комиссии во время предвыборной кампании. Тогда Немцов позвал к себе в партию оппозиционного политика Алексея Навального (позднее его приговорят к девяти годам колонии). Только вот журналистов на первой публичной встрече не собралось.
— Я спросил тогда у Бориса Ефимовича: «Как мы будем рекомендовать Алексея Анатольевича без никого, без корреспондентов?». Он удивленно сказал: «Как это так?! А вы посмотрите: вон-вон». И сразу, будто из воздуха появлялся народ. При виде Немцова всегда собиралось много людей, — продолжил вахтовик.
Стоя на холодном и противном ветру со снегом, который больно щипал за щеки,
— Я был дома у ветерана Великой Отечественной Валентина Кирсанова. Мы пили чай, а на заднем фоне где-то играл телевизор. В правом углу экрана я увидел надпись: «Убит Немцов». Сначала не понял, сказал своему приятелю, с которым мы чаевничали. На что он мне ответил, — рассказал пенсионер.
«Приехала машина и смыла кровь»
На следующий день после убийства он отправился на Большой Москворецкий мост. По его словам, вся территория была оцеплена, вокруг дежурило много сотрудников полиции.
— Белой краской было обозначено его тело, — показав указательным пальцем вниз, сказал Алексей. — Как рассказывают однопартийцы, после случившегося сразу приехала машина и смыла все следы крови.
Спустя несколько минут сменить вахту пришел Илья. Его недавно отпустили из-под ареста за антивоенное высказывание, которое он написал на своей медицинской маске. Спустя 15 суток он отправился на место, где восемь лет назад жестоко убили ярославского депутата и политика Бориса Немцова. Илья возложил цветы и зажег свечу в фонаре, которая из-за сильного ветра сразу же потухла.
— Для кого-то традиция — ходить с мужиками в баню. А для меня — сюда. Бывает, что я несколько месяцев не прихожу: многие мои близкие не разделяют мою позицию. Но я стараюсь, — рассказал вахтовик.
По словам Ильи, он приходит на мост не только для того, чтобы почтить память политика, но и встретить единомышленников. Как он говорит, «по заблудшим сюда душам сразу можно понять, кто есть кто».
— Со многими приятелями я встречаюсь именно здесь. Мы стараемся делать так, чтобы не было зачисток на мемориале. Некоторые люди считают, что здесь грязно. По их мнению, это грязь, — показывая в сторону фотографий политика, говорит вахтовик.
За несколько часов до смерти Немцова Илья был на Манежной площади, расположенной недалеко от моста, где убили политика. В день гибели он поехал на похороны своего близкого друга. Тогда он узнал о смертельных выстрелах, которые прозвучали рядом с Красной площадью.
— Я отправился сюда, простояв здесь день и ночь, — перехватив рот рукой от эмоций, начал говорить москвич. — Здесь было много полиции, весь мост просто наводнили люди в форме. Множество журналистов, камер и микрофонов. Никого не трогали. Люди свободно высказывались. Приходили с цветами. Мы тоже стояли здесь, пытаясь побороть страх. Хотели, чтобы подобное убийство стало последним.
«Свободу Евгению Урлашову»
и «Хватит грабить Ярославль»
Именно с такими лозунгами в 2013 году Борис Немцов приходит в Ярославль, выдвигаясь в депутаты Ярославской областной думы. Вся его предвыборная кампания происходит на фоне возбуждения уголовного дела и ареста экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова, обвиненного во взятках в особо крупном размере.
Его пресс-секретарем становится
Кегелеса рекомендует кинопредприниматель Андрей Алексеев*, которого Немцов уговаривает избираться по спискам «ПАРНАС».
— Ярославль тогда был похож на сегодняшний Хабаровск с Фургалом. В такую политически активную жизнь и приехал Немцов. О первой встрече помню немного: я пришел в гостиницу, где располагался штаб, чтобы обсудить зарплату. А там сидели Яшин* и Немцов, — вспомнил о начале работы с будущим ярославским депутатом его пресс-секретарь.
Предвыборная агитация проходит в формате «пожми тысячи рук». Борис Немцов проводит встречи с избирателями во дворах и на рынках.
— Немцов говорил: «Вы ничего не понимаете, надо идти на рынок». Для простых людей он был человеком из телевизора. Хотя его давно уже не показывали из-за отношения действовавшей власти. Негатива практически не было. Борис Ефимович умел завораживать. А до рынков в Ярославле проходили блогерские мероприятия — собрания для любителей потрындеть. Мы приехали туда. Одно из них проходило где-то на задворках города. Тогда посередине поля встал какой-то блогер и сказал: «Вот с нами какой человек, он в таким местах был, а теперь с нами, на Ляпинке, — с улыбкой сказал Филипп.
«Передайте Путину»
Простые люди искренне считали, что Борис Немцов непосредственно общался с президентом России Владимиром Путиным. В глазах народа он был человеком, способным решить любые проблемы в городе.
— Подходили к нему и говорили: «Вы передайте Путину, что у нас тут вот это». Конечно, они не понимали, что он никак с президентом не связан. Но их это не останавливало. Горожане всё равно надеялись, рассказывая ему обо всем, начиная от собственных солений и заканчивая ремонтом дорог, — смеясь рассказал пресс-секретарь.
По воспоминаниям некоторых ярославцев, когда к ним во двор приезжал Борис Немцов, это становилось целым событием. Об этом на следующий день гудели все очереди и газеты.
— Для меня осталось воспоминание о нем, когда Борис Ефимович приехал к нам во двор на Суздалку (спальный район в Ярославле. — Прим. ред.). Там он встречался с простыми людьми. Мои родители говорили с ним на расстоянии вытянутой руки. Это было сильно, — вспомнил ярославец Кирилл.
По результатам выборов партия «РПР-ПАРНАС» преодолевает пятипроцентный барьер и получает один мандат в Ярославской областной думе. 25 сентября 2013 года Немцов становится местным депутатом. Он входит в комитет по бюджету, налогам и финансам, и в комитет по законодательству, вопросам государственной власти, местного самоуправления.
По мнению пресс-секретаря Немцова, одним из главных его достижений в городе становится разоблачение коррупционной системы в онкологических больницах. Он обвиняет во взятках экс-губернатора области Сергея Ястребова, его заместителя и директора департамента здравоохранения Сергея Вундервальда.
— Думаю, что скандал с коррупцией в онкологических больницах прежде всего его отмечает. После этого многие ушли в отставку, — вспомнил Филипп.
«Поезжай к своим американским товарищам»
Как говорит адвокат семьи Немцова, незадолго до убийства политик получал угрозы. Это же подтверждает и его пресс-секретарь. Правда тогда их было настолько много, что депутат перестал обращать на них внимание.
— Нам приходили письма из разных уголков страны, в которых разгневанные россияне писали: «Поезжай к своим американским товарищам» и далее не очень приятное. Параллельно в личных сообщениях на его страничках кто-то говорил, что отрубит голову. Я не помню, но Борис Ефимович вроде писал заявление. Мы его упрашивали, а он в ответ: «А что такое?». Надо понимать, что таких сообщений был миллион.
День убийства Немцова Филипп Кегелес до сих пор вспоминает с грустью. В его глазах бывший наставник остался человеком с широкой душой и озорной улыбкой.
— Когда всё произошло, я ложился спать. Очень устал в тот день. Мне позвонил близкий друг со словами: «Немцова убили». Далее был странный диалог о том, как, кто и зачем. Был понятный шоковый диалог, — вспомнил Филипп Кегелес.
Коллегу помощник узнал по джинсам и ногам, которые практически сразу попали в соцсети после происшествия.
— Сон отменяется. Захожу в Twitter. Вижу пост Ильи Яшина*, фотографии с ногами Немцова, который был одет в узнаваемые джинсы. Понял, что это действительно так. В Ярославле многие поехали к думе, — рассказал помощник политика.
После убийства кабинет Немцова в думе, по словам Кегелеса, был сразу же опечатан. Даже его ярые оппоненты с грустью говорили об утрате политика.
— Помню, как один из главных оппонентов Бориса Ефимовича на похоронах сказал: «Я теперь не знаю, что мне делать. Ушел такой человек. Не с кем уже бороться». Он очень переживал, — поделился Филипп.
После того, как не стало Немцова, в Ярославле, как говорит пресс-секретарь политика, «закончилась вольница», а «город был наказан за свое свободное поведение». В память о нем установили мемориальную табличку на фасаде дома, где жил политик. С ней тоже произошло много приключений: ее несколько раз снимали, потом с боем возвращали.
Человек из телевизора пришел во двор
Спустя восемь лет о своем оппоненте вспоминает и зампредседателя областной думы Антон Капралов. С Немцовым он впервые встречается в Ростове Великом.
— С Борисом Ефимовичем были политическими оппонентами, по многим вопросам наши взгляды не совпадали. Однажды, уже будучи действующими депутатами, даже участвовали в дебатах на радио. Это был очень интересный опыт. Он харизматичный и опытный оратор. Жители стремились с ним поздороваться и сфотографироваться, так как раньше видели только по федеральным каналам. Избирательную кампанию вел ярко, с упором на федеральную повестку, — рассказал депутат.
«Нужно минимум четверо детей»
Борис Немцов был многодетным отцом. Он нравился не только избирателям, но и женщинам. У политика осталось четверо детей: трое дочерей и сын. Большой семьи он желал и своим оппонентам.
— Мы с ним работали на одном этаже. Часто пересекались на комитетах. В неформальном общении вели разговоры на разные темы. Помню, как он поздравлял, когда у меня родился сын. Советовал: «Нужно минимум четверо детей!», с рекомендацией почти справился — у нас уже трое деток в семье, — с улыбкой рассказал Антон Капралов.
Новость о гибели депутат узнает от журналистов. Он долгое время не может поверить, что коллега, с которым он пересекался в коридорах, мог внезапно умереть.
— Новость о смерти Бориса Ефимовича узнал из звонка знакомого журналиста. В этот момент с другом сидели в кафе. Испытывал гнев и скорбь. Утром следующего дня у стен думы был организован мемориал, — поделился оппонент Немцова.
А кто убил?
3 марта с Борисом Немцовым москвичи простились в Сахаровском центре. А потом похоронили на Троекуровском кладбище. Во всем мире его именем называют улицы, здания, устанавливают памятники. В России на сегодняшний момент этого нет, как и имен заказчиков убийства.
Спустя два года после убийства Немцова, 13 июля 2017 года Московский окружной военный суд вынес приговор по делу об убийстве политика. Заур Дадаев (являлся заместителем командира батальона полка «Север», входящего в состав 46-го ОБРОН Внутренних войск МВД России, в звании лейтенанта. — Прим. ред.) был приговорен к 20 годам лишения свободы, его сообщники Анзор Губашев — к 19 годам заключения, Шадид Губашев — к 16, Темирлан Эскерханов — к 14, Хамзат Бахаев — к 11 годам. Каждому из них назначен штраф в 100 тысяч рублей. Заказчика убийства суд не назвал.
У каждого есть свой ответ на вопрос: кто убил? При этом за восемь лет следствие так и не нашло заказчиков преступления. А люди, которые не хотят, чтобы прошлое забывалось, каждый год приходят 27 февраля на Большой Москворецкий мост, где несколько лет назад лежало простреленное тело политика Бориса Немцова.
* Признаны в России иностранными агентами