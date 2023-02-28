«Приехала машина и смыла его кровь». Как убили Немцова и кто восемь лет подряд приходит на тот самый мост

Рядом с его кудрявой головой и отброшенными в сторону очками стоит оглушенная выстрелами и произошедшим шатенка на высоких каблуках — его спутница, украинская модель Анна Дурицкая. Политик провожал ее до дома на Малой Ордынке после ужина в ГУМе.

Из-за шума шин и брызг воды проезжающей неподалеку оранжевой машины коммунальных служб крик девушки о помощи еле слышен в гуле столицы России. Впереди уносится светлый легковой автомобиль.



Позже спутница Немцова в интервью «Ъ» вспоминает: «Борис умер сразу. Водитель снегоуборочной машины просто стоял у машины и курил. Я вызвала скорую. Рядом с Борисом был человек, который его рассматривал, смотрел его телефон, он не говорил со мной. Все эти люди были безразличны».