Отправился на СВО как вагнеровец: бывшего курсанта новосибирского военного училища похоронили в Купино

В городе Купино Новосибирской области простились с погибшим в спецоперации бойцом ЧВК «Вагнер» Романом Дороховым. Как указывает на своем сайте администрация Купинского района, он погиб 7 февраля 2023 года.
— Роман окончил школу
В ноябре 2022 года Роман Дорохов, по данным районной администрации, добровольно отправился в зону СВО как вагнеровец.
Его похороны были назначены на 28 февраля.
Как отметили в администрации Купинского района, у Романа Дорохова не было детей и жены.
В 2012 году Борзинский гарнизонный военный суд оштрафовал тезку Дорохова Романа Николаевича на 60 тысяч рублей за то, что тот избил на плацу подчиненного. Поводом для этого послужил неподшитый воротничок.
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Имя Романа Дорохова также полностью совпадает с именем приговоренного Карасукским районным судом к 14 годам 6 месяцам лишения свободы по трем преступлениям, связанным с наркотиками. В тексте приговора говорится, что он в составе группы делал закладки с курительными смесями в городах Купино и Карасук в 2013 году. На вынесенное решение было подано несколько апелляционных жалоб, в 2017 году суд несколько смягчил ему наказание — до 14 лет лишения свободы в ИК строгого режима.
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