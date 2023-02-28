Отправился на СВО как вагнеровец: бывшего курсанта новосибирского военного училища похоронили в Купино

— Роман окончил школу № 148 в городе Купино. По отзывам педагогов, одноклассников и друзей, это был добрый, отзывчивый, честный человек, проявлял уважение к старшим, участвовал в спортивных и массовых мероприятиях класса и школы. По окончании школы поступил в Новосибирское высшее военное командное училище. Не окончив учебу в училище, дослуживал в городе Борзя Читинской области. После службы в армии получил профессию помощника машиниста электровоза, — говорится в сообщении администрации.

