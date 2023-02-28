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Спецоперация на Украине

Отправился на СВО как вагнеровец: бывшего курсанта новосибирского военного училища похоронили в Купино

Его тезка был оштрафован за то, что ударил подчиненного

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Роману Дорохову было 36 лет

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В городе Купино Новосибирской области простились с погибшим в спецоперации бойцом ЧВК «Вагнер» Романом Дороховым. Как указывает на своем сайте администрация Купинского района, он погиб 7 февраля 2023 года.

— Роман окончил школу № 148 в городе Купино. По отзывам педагогов, одноклассников и друзей, это был добрый, отзывчивый, честный человек, проявлял уважение к старшим, участвовал в спортивных и массовых мероприятиях класса и школы. По окончании школы поступил в Новосибирское высшее военное командное училище. Не окончив учебу в училище, дослуживал в городе Борзя Читинской области. После службы в армии получил профессию помощника машиниста электровоза, — говорится в сообщении администрации.

В ноябре 2022 года Роман Дорохов, по данным районной администрации, добровольно отправился в зону СВО как вагнеровец.

Его похороны были назначены на 28 февраля.

Как отметили в администрации Купинского района, у Романа Дорохова не было детей и жены.

В 2012 году Борзинский гарнизонный военный суд оштрафовал тезку Дорохова Романа Николаевича на 60 тысяч рублей за то, что тот избил на плацу подчиненного. Поводом для этого послужил неподшитый воротничок.

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Имя Романа Дорохова также полностью совпадает с именем приговоренного Карасукским районным судом к 14 годам 6 месяцам лишения свободы по трем преступлениям, связанным с наркотиками. В тексте приговора говорится, что он в составе группы делал закладки с курительными смесями в городах Купино и Карасук в 2013 году. На вынесенное решение было подано несколько апелляционных жалоб, в 2017 году суд несколько смягчил ему наказание — до 14 лет лишения свободы в ИК строгого режима.

Все новости о спецоперации мы собираем в отдельном сюжете.

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