Добровольцы получили право на бесплатный проезд: новости СВО за 27 февраля

Мобилизованных и добровольцев, участвующих в СВО, хотят освободить от госпошлины за восстановление паспорта

Группа членов комитета Совфеда по экономической политике внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект об освобождении от госпошлины за выдачу российского паспорта РФ взамен утраченного или пришедшего в негодность. Но не для всех, а только для участников СВО — мобилизованных и добровольцев. Законопроект также предполагает отмену госпошлины для этих категорий при выдаче водительских прав.

В настоящий момент госпошлина за выдачу нового паспорта взамен утраченного составляет полторы тысячи рублей. За выдачу новых водительских прав взамен утраченных или испорченных придется заплатить еще больше — две тысячи рублей. В пояснительной записке указано — поводом для такого предложения стал тот факт, что паспорта и водительские права участников СВО могут теряться или портиться в ходе боевых действий либо при перевозке в больницы, госпитали или другие медицинские организации.