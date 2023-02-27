Рядовой срочной службы Афанасий Подаев. История семьи, которая прощалась с сыном на год, а оказалось — навсегда

Любимым видом спорта у парня были лыжи. Зимой он даже ездил на них в школу и обратно — тренировал выносливость. Из-за постоянных нагрузок колени начали болеть, но Афанасий жаловаться не любил.



Родители до сих пор хранят его многочисленные медали и дипломы с соревнований. Парень мог бы с легкостью стать тренером. Но на удивление всем выбрал совершенно другое направление — поступил в колледж на поварское и кондитерское дело. Увлечения и любой выбор сына родители всегда поддерживали и относились с пониманием.

— Я думал сварщик, электрик или автомеханик. Говорит: «Нет, пап. Это же нормально — готовить для народа, для людей». Я был как бы не против его выбора, раз он считал так, значит ему нужнее. До армии он ничего не планировал, а после армии, говорит, приду и всё будет видно, будем решать, — вспоминает Олег Подаев.

