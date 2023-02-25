Украине передали первую партию Leopard 2, против РФ ввели новые санкции: главные новости СВО за 24 февраля

Год назад, 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Антироссийская резолюция ООН
Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию в связи с годовщиной специальной военной операции, сообщает ТАСС. За документ проголосовала 141 страна, против — семь (Россия, Белоруссия, КНДР, Мали, Никарагуа, Сирия и Эритрея). Воздержались 32 страны, включая Китай.
Госдеп США ввел санкции против сорока российских губернаторов
В санкционном списке США оказались сразу сорок глав регионов РФ. Среди них: Андрей Чибис (Мурманская область), Михаил Дегтярев (Хабаровский край), Михаил Евраев (Ярославская область), Александр Бурков (Омская область), Игорь Бабушкин (Астраханская область), Александра Бречалова (Удмуртия), Юрий Бездудный (НАО), Роман Бусаргин (Саратовская область), Андрей Чибис (Мурманская область), Михаил Дегтярев (Хабаровский край).
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Санкции США против 11 российских банков
Под американскими санкциями попали: Московский кредитный банк, банк «Уралсиб», МТС-банк, банк «Зенит» и связанные с ним компании, Металлургический инвестиционный банк (Металлинвестбанк), СДМ-банк, Ланта-Банк, новосибирский банк «Левобережный», банк «Санкт-Петербург», приморский банк «Приморье», Уральский банк реконструкции и развития (УБРИР).
КНР и план достижения мира
Китай опубликовал план достижения мира на Украине. В соответствии с ним:
- Обе стороны должны прекратить боевые действия;
- Обеим сторонам необходимо в равной степени соблюдать международное право;
- РФ и Украина должны как можно скорее наладить диалог;
- Нельзя превращать мировую экономику в оружие;
- Нужно прекратить введение односторонних санкций.
— Диалог и переговоры — единственное жизнеспособное решение украинского кризиса. Необходимо поощрять и поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса. Международное сообщество должно оставаться приверженным правильному подходу к содействию мирным переговорам, — отмечается в документе.
Польша передала Украине первые танки Leopard 2
Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Всего из 14 обещанных танков передали четыре.
Премьер-министр Великобритании не против ударов по РФ
Премьер Великобритании Риши Сунак намерен призвать коллег по G7 наносить удары по российским силам в тылу, говорится в сообщении, распространенном канцелярией главы британского правительства.
Там подчеркнули, что Сунак планирует «привести убедительные доводы в пользу поставок вооружения дальнего радиуса действия их вооруженным силам».