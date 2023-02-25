В селе Краснозерского района простились с погибшим в СВО бойцом ЧВК — он уехал на спецоперацию из колонии

22 февраля в селе Колыбелька Краснозерского района прошли похороны погибшего в спецоперации Ивана Павлюченко. Как сообщили в администрации Колыбельского сельсовета, ему было 40 лет, в зону СВО он отправился из колонии.
— Семьи не было, остались только родители. Он из ЧВК «Вагнер», — добавили в сельсовете.
В базе судебных решений есть данные о том, что у полного тезки Ивана Ивановича Павлюченко было несколько судимостей. В 2022 году он отправился в колонию строгого режима на 2 года и 8 месяцев за то, что избил своего знакомого, требуя от него сходить в магазин за водкой. Мужчина получил травмы, которые суд оценил как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни. Ранее Павлюченко был осужден по наркотическим статьям и за кражу.
О спецоперации и важных новостях вокруг нее мы рассказываем в этом сюжете.