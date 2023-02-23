При обстреле Белгородской области погибла женщина: главные новости СВО за 23 февраля

В США отреагировали на приостановку участия РФ в ДСНВ

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не думает, что Владимир Путин намерен применить ядерное оружие. Таким образом он отреагировал на приостановку участия России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

— Это большая ошибка так поступить. Не очень ответственно. Но я не считаю, что президент РФ Владимир Путин думает о применении ядерного оружия или чем-то в этом роде, — заявил Байден в интервью телеканалу ABC.

