Совфед единогласно одобрил закон о приостановке участия России в ДСНВ

В ЕС не смогли согласовать десятый пакет антироссийских санкций

Послы ЕС в очередной раз не смогли согласовать десятый пакет антироссийских санкций. Один из источников издания Reuters объяснил это тем, что «есть несколько нерешенных вопросов, в том числе по каучуку и обязательствам по отчетности».

Также ЕС пока не будет ограничивать сотрудничество с российской атомной промышленностью или прекращать импорт алмазов. Потому что это нанесет ущерб интересам некоторых стран.