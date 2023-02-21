Повышение МРОТ, повышение вычетов, честные выборы: 7 главных обещаний из послания Путина

Нового послания российского президента Федеральному собранию ждали один год и десять месяцев. 21 февраля 2023 года он выступил перед парламентариями. Обращение главы государства длилось один час и 42 минуты, а его резюме стало: «Россия — одна страна, один большой и сплоченный народ, за нами сила». За каждым словом президента мы следили в онлайн-трансляции, а теперь давайте подробнее узнаем о том, что конкретно пообещал Путин одному большому и сплоченному народу.
Увеличение социальных и налоговых вычетов
Выступая перед Федеральным собранием, Владимир Путин предложил увеличить социальные налоговые вычеты:
- на обучение детей — с 50 тысяч до 110 тысяч рублей в год;
- на собственное обучение и приобретение лекарств — со 120 тысяч до 150 тысяч рублей.
13% от этих сумм государство вернет гражданам из уплаченного ими подоходного налога.
— Начиная с прошлого года семьи с двумя и более детьми освобождаются от уплаты налога с продажи жилья, если они решили приобрести новую, более просторную квартиру или дом, — напомнил президент. — Нужно активнее использовать подобные инструменты, они оказались востребованными, чтобы в семейных бюджетах было больше средств, а семьи могли решать самые важные, насущные проблемы.
Повышение минимального размера оплаты труда
Также президент предложил с 1 января 2024 года провести дополнительную индексацию МРОТ на 10%.
— Будем и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда. Причем темпами выше инфляций и роста зарплат. С начала текущего года МРОТ проиндексирован на 6,3%, — заявил глава государства. — Предлагаю с 1 января следующего года вдобавок к запланированному повышению провести еще одно — на дополнительные 10%.
Таким образом, МРОТ вырастет на 18,5% и составит
Прожиточный минимум индексируют ежегодно, в прошлом году его повышали дважды из-за высокой инфляции — с 1 января и с 1 июня. В этом году МРОТ вырос с 1 января — на 6,3%, и теперь составляет
Обновление общественного транспорта
Задумался президент и об обновлении общественного транспорта в российских регионах. На эти цели он поручил правительству выделить дополнительные 50 миллиардов рублей. В рамках инфраструктурных бюджетных кредитов. Обновить транспорт на эти деньги должны до конца 2023 года. Особое внимание уделят малым городам и селам.
Продолжение программы бесплатной газификации
Также Владимир Путин поручил правительству обеспечить стабильное финансирование программ бесплатной газификации и модернизации систем ЖКХ.
— Уже принято решение распространить ее на социальные объекты: детские сады и школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты. А для граждан такая программа теперь будет действовать на постоянной основе. Они всегда смогут обратиться за подключением, — отметил Путин.
Льготная аренда жилья для работников оборонки
Для работников оборонно-промышленного комплекса Путин предложил запустить специальную программу льготного арендного жилья.
— Ставка аренды для них будет существенно ниже рыночной, так как значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство, — отметил Путин.
К строительству такого арендного жилья Путин предложил приступить незамедлительно. В первую очередь в городах «значимых оборонных, индустриальных и научно-исследовательских центров».
Создание фонда помощи ветеранам и семьям погибших участников СВО
Президент поручил создать специальный государственный фонд, который будет помогать ветеранам и семьям погибших участников СВО.
— Он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы социально-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, повышении квалификации, получении новой профессии, — отметил Путин.
Важнейшей задачей фонда, по словам президента, будет организация долговременного ухода на дому и высокотехнологичного протезирования для всех, кто в этом нуждается. За каждой семьей закрепят персонального работника.
Начать работу фонд должен уже в этом году во всех регионах страны.
Честные выборы
В сентябре 2023 года в России состоится единый день голосования, а в
— Выборы — это всегда разные подходы к решению разных экономических задач. При этом ведущие политические силы консолидированы и едины в главном. А главное, основополагающее для всех нас — это безопасность и благополучие народа, суверенитет и национальные интересы, — отметил Путин.