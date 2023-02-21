Повышение МРОТ, повышение вычетов, честные выборы: 7 главных обещаний из послания Путина

Прожиточный минимум индексируют ежегодно, в прошлом году его повышали дважды из-за высокой инфляции — с 1 января и с 1 июня. В этом году МРОТ вырос с 1 января — на 6,3%, и теперь составляет 16 242 рубля.



Обновление общественного транспорта

Задумался президент и об обновлении общественного транспорта в российских регионах. На эти цели он поручил правительству выделить дополнительные 50 миллиардов рублей. В рамках инфраструктурных бюджетных кредитов. Обновить транспорт на эти деньги должны до конца 2023 года. Особое внимание уделят малым городам и селам.

