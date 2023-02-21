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Спецоперация на Украине

«Отцы бежали в Казахстан, матери бегут в Аргентину». Депутат Госдумы Нина Останина — о родильном туризме

Народная избранница от КПРФ объяснила, почему российские женщины едут рожать в другую страну

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Нина Останина заявила, что стоит ограничить социальные гарантии тем, кто имеет двойное гражданство

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Депутаты Госдумы задумались о недопустимости «родового туризма». Позорным явлением его назвала председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Она направила письмо в МИД и Минюст с вопросами о мерах сдерживания рожениц.

— Планирует ли МИД России предпринимать какие-либо действия по предостережению наших сограждан от такого «туризма» посредством законодательного урегулирования данного вопроса? — написала Останина в МИД России.

Обсуждать эту тему начали после того, как власти Аргентины стали приостанавливать и отменять действие вида на жительство гражданам РФ, получившим его через рождение ребенка, но при этом не оставшихся жить в стране.

Корреспондент MSK1.RU поговорил с Ниной Останиной о том, почему россиянки едут рожать за границу и как их собираются оставлять рожать в России.

— Это не медицинская проблема, это проблема политическая. Это всё та же волна, в которую ребята, отцы бежали в Казахстан, матери бегут в Аргентину, чтобы получить будущее, получить двойное гражданство своим детям. Чтобы с этими детьми, малышами, вернуться в «плохую российскую медицину». Но при этом их дети будут иметь право избежать призыва в армию на службу, — сказала Останина.

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Также депутат отметила, что этот вопрос возник из-за закрытости различных министерств, и для того чтобы решить его, нужно выходить на диалог с людьми.

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— Понимаете, закрытость Министерства обороны, Генштаба, когда принимают какие-то решения непонятные, в том числе и в частичной мобилизации. Всё это, эта закрытость, умолчания, неторопливость депутатов о внесении изменений в закон «О мобилизационной политике», это и есть результат того, что у нас более 20 000 россиян бежало туда, в Аргентину. Это результаты 30-летней политики, которая проводилась потому, что всё прошлое, советское, это совково, мы жили в ГУЛАГе. Как тут депутат из ЛДПР, господин Луговой, вышел и сказал, что мы жили в экономическом ГУЛАГе. Депутат, который обслуживал интересы высокопоставленных чиновников типа Козырева, — добавила Останина.

Депутат считает, что нужно разговаривать и объяснять молодежи, «какое общество мы строим».

При этом Останина считает, что только «Разговорами о важном» невозможно решить проблему патриотического воспитания и нужно обращать внимание на материальное благополучие семей и их перспективы.

— Невозможно единым социальным пособием побудить желание наших российских семей рожать третьего, четвертого, пятого ребенка. То есть думать надо. Нужна государственная осмысленная семейная политика. К сожалению, у нас пока это региональная политика, потому что всё, что касается заботы о семье, материнстве, детстве, — всё это относится к полномочиям регионов согласно закону о разграничении полномочий, — посетовала Останина.

Однако, по ее словам, стоит ограничить социальные гарантии тем, кто имеет двойное гражданство:

— Ну мы не можем беременным запретить выезжать вообще из страны. Я направила запросы в Министерство иностранных дел и в Минюст, а много ли у нас сегодня семей, где дети имеют двойное гражданство? Они получают льготы, гарантии социальные, но при этом имеют право, условно говоря, избежать призыва. Поэтому

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