«Отцы бежали в Казахстан, матери бегут в Аргентину». Депутат Госдумы Нина Останина — о родильном туризме

Депутаты Госдумы задумались о недопустимости «родового туризма». Позорным явлением его назвала председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Она направила письмо в МИД и Минюст с вопросами о мерах сдерживания рожениц.
— Планирует ли МИД России предпринимать какие-либо действия по предостережению наших сограждан от такого «туризма» посредством законодательного урегулирования данного вопроса? — написала Останина в МИД России.
Обсуждать эту тему начали после того, как власти Аргентины стали приостанавливать и отменять действие вида на жительство гражданам РФ, получившим его через рождение ребенка, но при этом не оставшихся жить в стране.
Корреспондент MSK1.RU поговорил с Ниной Останиной о том, почему россиянки едут рожать за границу и как их собираются оставлять рожать в России.
— Это не медицинская проблема, это проблема политическая. Это всё та же волна, в которую ребята, отцы бежали в Казахстан, матери бегут в Аргентину, чтобы получить будущее, получить двойное гражданство своим детям. Чтобы с этими детьми, малышами, вернуться в «плохую российскую медицину». Но при этом их дети будут иметь право избежать призыва в армию на службу, — сказала Останина.
Также депутат отметила, что этот вопрос возник из-за закрытости различных министерств, и для того чтобы решить его, нужно выходить на диалог с людьми.
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— Понимаете, закрытость Министерства обороны, Генштаба, когда принимают какие-то решения непонятные, в том числе и в частичной мобилизации. Всё это, эта закрытость, умолчания, неторопливость депутатов о внесении изменений в закон «О мобилизационной политике», это и есть результат того, что у нас более
Депутат считает, что нужно разговаривать и объяснять молодежи, «какое общество мы строим».
При этом Останина считает, что только «Разговорами о важном» невозможно решить проблему патриотического воспитания и нужно обращать внимание на материальное благополучие семей и их перспективы.
— Невозможно единым социальным пособием побудить желание наших российских семей рожать третьего, четвертого, пятого ребенка. То есть думать надо. Нужна государственная осмысленная семейная политика. К сожалению, у нас пока это региональная политика, потому что всё, что касается заботы о семье, материнстве, детстве, — всё это относится к полномочиям регионов согласно закону о разграничении полномочий, — посетовала Останина.
Однако, по ее словам, стоит ограничить социальные гарантии тем, кто имеет двойное гражданство:
— Ну мы не можем беременным запретить выезжать вообще из страны. Я направила запросы в Министерство иностранных дел и в Минюст, а много ли у нас сегодня семей, где дети имеют двойное гражданство? Они получают льготы, гарантии социальные, но при этом имеют право, условно говоря, избежать призыва. Поэтому
Ранее Аргентина столкнулась с волной родильного туризма из России. Мы собрали топ стран, которые чаще всего выбирают для родильного туризма. До этого Останина рассказала, что нужно запретить игру Genshin Impact.