«Отцы бежали в Казахстан, матери бегут в Аргентину». Депутат Госдумы Нина Останина — о родильном туризме

Обсуждать эту тему начали после того, как власти Аргентины стали приостанавливать и отменять действие вида на жительство гражданам РФ, получившим его через рождение ребенка, но при этом не оставшихся жить в стране.

Корреспондент MSK1.RU поговорил с Ниной Останиной о том, почему россиянки едут рожать за границу и как их собираются оставлять рожать в России.

