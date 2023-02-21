Бастрыкин рассказал, сколько уголовных дел возбудили в России из-за дискредитации ВС РФ

В качестве президента США Джо Байден впервые посетил Украину. До этого он бывал в Киеве как вице-президент США при Бараке Обаме.

После Киева Байден отправился в Польшу, где у него намечена встреча с президентом страны Анджеем Дудой и «лидерами стран-союзниц по восточному флангу». Там Байден планирует выступить с речью о том, что США будут призывать мир поддерживать Украину и «основные ценности прав человека и достоинства».

Карл III побывал на тренировке украинских военнослужащих в Англии

Король Великобритании Карл III 20 февраля посетил тренировочную базу на юго-западе Англии, где проходят подготовку украинские военнослужащие. Как сообщает издание Daily Express, в сопровождении начальника Генштаба Сухопутных войск Великобритании Патрика Сандерса монарх наблюдал за тренировками бойцов ВСУ, которые проводят британские и западные военные.