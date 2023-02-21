Долой макулатуру: электронные паспорта в России пообещали к весне. Какими они будут и кто их получит

Последние несколько лет власти России периодически обсуждают внедрение электронных паспортов, и вот у этой идеи появились новые сроки. Неделю назад на совещании правительства РФ Владимир Путин попросил главу Минцифры Максута Шадаева запустить проект «как можно скорее». Теперь его должны согласовать до 1 мая 2023 года.
Когда решили заменить паспорта
Идея замены бумажного паспорта электронным появилась десять лет назад. Еще в 2013 году правительство утвердило концепцию введения в России электронного паспорта в виде пластиковой карты. В 2015 году Минкомсвязи России и ФМС России представили электронный паспорт, но практического воплощения он тогда не получил.
Спустя шесть лет власти представили новую концепцию цифрового паспорта — в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом. В МВД уточняли, что в карте будут отпечатки пальцев и фотография, по желанию можно добавить электронную подпись. Изначально новые паспорта планировали выдавать с 1 декабря 2021 года в Москве, а во всех остальных регионах — не позднее 2023 года. На первоначальном этапе их должны были получить не менее 100 тысяч человек. В 2022 году пилотными регионами для запуска паспортов, помимо Москвы, выбрали также Московскую область и Республику Татарстан.
— Выдача паспортов будет производиться на добровольной основе гражданам с 14 лет, какого-либо приоритетного порядка его получения не предусматривается, — сообщала тогда начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова. В ведомстве также отмечали, что после выдачи электронного паспорта бумажный аннулируют.
Но после начала спецоперации на Украине и западных санкций проект был заморожен. Один из источников Forbes уточнил, что от электронного паспорта отказались из-за дефицита чипов, другой — что отказ произошел по финансовым причинам: стоимость цифрового паспорта должна была составить тысячу рублей, в то время как бумажный стоит 300 рублей.
Экономист Георгий Остапкович отметил, что проблема с отложенным запуском цифрового паспорта не самая важная для страны и связана с какими-то технологическими проблемами:
— Я думаю, что возникли какие-то проблемы с чипами, с бумагами, поэтому реализацию всего проекта временно отложили. Издержки большие, есть какая-то импортная составляющая, которую трудно реализовать. В случае чего, можно отодвинуть сроки на полгода, на год, на полтора — как правило, когда они передвигаются, значит, какие-то непредусмотренные издержки вышли наружу.
Георгий Остапкович — директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
Новый проект
16 февраля 2023 года на совещании президента РФ с членами правительства глава Минцифры Максут Шадаев предложил ввести цифровое удостоверение личности, которое можно подтвердить с помощью портала «Госуслуги». По проекту удостоверение личности будет в виде специального QR-кода, что позволит использовать смартфон в
— Это работает очень просто: вы на смартфон загружаете с биометрического паспорта фотографию, дальше у вас генерируется QR-код, который вы предъявляете. И тот, кто хочет проверить у вас основание, из мобильного приложения «Госуслуги» проверяет ваш возраст либо фамилию, имя, отчество, — рассказал министр.
Также Шадаев отметил, что технология безопасна и уже согласована с ФСБ. В ответ Владимир Путин указал, что проект нужно согласовать до 1 мая, поскольку «такие сервисы в большой степени востребованы и нужно ускорить их внедрение».
Предполагается, что пока электронный паспорт будет выглядеть как QR-код на портале «Госуслуги». Изначально планировалось сделать отдельное приложение (МИГ — мобильный идентификатор гражданина), которое можно было бы использовать для подтверждения личности в МФЦ, при заключении договоров или, в конце концов, чтобы просто подтвердить возраст в магазине. Сам паспорт должен был выглядеть как пластиковая карточка, на лицевой стороне которой разместились бы фамилия, имя и отчество, дата рождения, фото владельца и чип, который хранил бы остальную информацию. В самом паспорте будут храниться адрес регистрации, по желанию можно будет также добавить СНИЛС, ИНН, биометрию (отпечатки пальцев и изображение лица) и водительские документы (если есть). То же самое будет и в мобильном приложении, но в виде QR-кода или NFC-метки.
По словам экономиста Георгия Остапковича, технологические трудности влияют на любой процесс, где задействованы иностранные комплектующие, поэтому система реализуется только в виде QR-кода на портале «Госуслуги».
— Есть Минцифры, специальные группы и другие организации, которые этим занимаются. Сейчас мы живем в форс-мажорной ситуации, может быть, проблема в чипах, поэтому [создание карточек] отодвигается. Но это технологическая проблема, и не стоит всё бросать и заниматься сейчас этой проблемой. Возможно, это будет серьезной проблемой только для малых городов, а более цифровизированные регионы решат ее со временем.
Безопасен ли такой паспорт
Если все данные будут храниться в единой инфраструктуре (а вероятность этого достаточно велика), то их утечка становится вопросом времени — за это беспокоились даже в ФСБ, когда обсуждали законопроект о создании цифровых профилей россиян.
— Законопроект не соотносится с принципами действующего закона «О персональных данных», поскольку не содержит конкретных целей, для достижения которых предусматривается обработка персональных данных в предлагаемом объеме. Обработка данных в рамках единой инфраструктуры значительно повышает риски их неправомерного сбора и распространения, а также разглашения информации о лицах, подлежащих государственной защите (например, судьи, прокуроры, следователи, представители силовых ведомств и их близкие. — Прим. ред.), — писал руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ Сергей Беседа.
В Минцифры говорили о безопасности электронного паспорта в виде пластиковой карты, на которой планировали сделать несколько степеней защиты от подделки. Насколько будет безопасной система с QR-кодом, пока непонятно. Опасения насчет утечки данных разделяет и Георгий Остапкович — правда, он отметил, что в странах с развитой цифровой экономикой таких проблем не возникает.
— У нас, к сожалению, в России утечка первичных данных иногда принимает просто космические масштабы. На каком-нибудь рынке можно купить любые данные людей. Вот в этом единственная проблема. Нужно, чтобы правоохранительные органы или сами разработчики поставили бы серьезную защиту по утечке этих данных, — считает экономист.
Какие документы уже стали электронными
Первый шаг к электронному паспорту в виде QR-кода уже сделан — в начале февраля на портале «Госуслуги» запустили новый сервис «Подтвержденное фото». Представители Минцифры в телеграм-канале ведомства рассказали, что им можно воспользоваться в простых ситуациях, когда требуется показать паспорт или подтвердить возраст, — в магазине или, к примеру, при входе в офис. Сервис работает в экспериментальном режиме, а для загрузки подтвержденного фото нужны загранпаспорт нового образца (с биометрией) и смартфон с NFC-модулем.
Наряду с электронным паспортом в этом году намереваются поэкспериментировать и с цифровой валютой. С 1 апреля Банк России запускает пилотный проект на реальных операциях с цифровым рублём. Запуск обмена цифрового рубля на иностранную валюту и открытие кошельков нерезидентам может произойти с 2024 года.
— Мы планируем запустить пилотную стадию проекта «Цифровой рубль» 1 апреля с операциями между физическими лицами и платежами в торгово-сервисных предприятиях. Сразу обращу внимание, что пилот будет идти на реальных операциях, реальных клиентах, но на ограниченное количество операций и на ограниченное количество клиентов с 13 банками, которые уже технически подтвердили свою готовность, — сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. По ее словам, обычные клиенты не смогут участвовать в тестировании на первом этапе, а регулятор после его завершения сможет определить, как будет масштабировать использование цифрового рубля.
Первым же электронным документом в России стал полис обязательного медицинского страхования — система заработала в Москве и некоторых других регионах с августа 2015 года, а во всей стране начала работать с 2019 года. Документы старого образца по-прежнему сохранились, и их можно получить по заявлению.
С 1 апреля 2019 года в формате электронного уведомления можно получать и СНИЛС. Теперь страховой номер доступен в личном кабинете на сайте «Госуслуги», но бумажные уведомления тоже можно получить: в МФЦ, клиентской службе или управлении пенсионного фонда. Старое страховое свидетельство (та самая «зеленая карточка») всё еще функционирует, но если вы его потеряете, то нового уже не получите. Вместо него выдадут уведомление нового образца.
В январе 2021 года ушло в прошлое оформление бумажных трудовых книжек. В течение 2020 года работники могли определиться, какую трудовую книжку оформить — электронную или бумажную. В первом случае сотруднику возвращалась на руки бумажная трудовая, а все сведения о трудовой деятельности начинали вносить уже в электронную. Во втором же случае работодателю нужно вести две книжки — бумажную и электронную. Тем же, кто трудоустраивается впервые после 1 января 2021 года, автоматически заводят электронную книжку.
Электронный документооборот коснулся и медицинских карт. В Москве и Санкт-Петербурге действуют собственные системы (ЕМИАС и «Здоровье петербуржца»), в 31 регионе России можно оформить электронную медкарту РТ МИС. Кроме того, документы из региональных учреждений здравоохранения можно увидеть и скачать по запросу на портале «Госуслуги» или региональных порталах услуг. Но в регионах пациенты не всегда могут получить полный доступ к такой карте, или же информация может быть там некорректной. Новости о том, что все электронные карты скоро будут доступны на сайте «Госуслуги», появляются регулярно, но точных сроков нет.