Долой макулатуру: электронные паспорта в России пообещали к весне. Какими они будут и кто их получит

— Выдача паспортов будет производиться на добровольной основе гражданам с 14 лет, какого-либо приоритетного порядка его получения не предусматривается, — сообщала тогда начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова. В ведомстве также отмечали, что после выдачи электронного паспорта бумажный аннулируют.



Но после начала спецоперации на Украине и западных санкций проект был заморожен. Один из источников Forbes уточнил, что от электронного паспорта отказались из-за дефицита чипов, другой — что отказ произошел по финансовым причинам: стоимость цифрового паспорта должна была составить тысячу рублей, в то время как бумажный стоит 300 рублей.