Разведчик-санитар из Убинского района погиб в спецоперации

Уроженец села Мыс Убинского района Александр Самойлов погиб во время спецоперации. Информация об этом появилась в официальной группе администрация Убинского район во «ВКонтакте».
— Александр родился 27 августа 1989 года в селе Черный Мыс Убинского района. 24 октября 2022 года был призван в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации. 9 февраля 2023 года рядовой, разведчик-санитар разведывательной роты во время выполнения воинского долга в специальной военной операции пал смертью храбрых близ города Кременная под минометным огнем, — говорится в сообщении.
Церемония прощания с Александром состоится 21 февраля в 12:00 часов в Церкви Ефросинии Полоцкой по адресу: Новосибирск, улица Лазурная, 26.
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