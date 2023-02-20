«Можно пронести человека в чемодане — всем пофиг»: медиаменеджер рассказал, как пересекал границы 10 стран с российским паспортом

Медиаменеджер Василий Дамов несколько месяцев назад переехал из Красноярска в Бишкек. В конце прошлого года он улетел в Европу почти на три недели, чтобы увидеться там с друзьями из Сибири. В своем телеграм-канале «Турбина крутится» он рассказал, как пересекал границы 10 стран. И дал полезные советы, как избежать проблем, если вы собираетесь в «недружественные страны» с российским загранпаспортом. Его историю от первого лица опубликовали наши коллеги из NGS24.RU.
Поскольку одним из самых частых вопросов, который я слышал после январского возвращения из Европы, был: «Ну что, как там с границами? С русским-то паспортом?», я напишу на него длинный ответ, который может быть кому-то просто интересен, а кому-то даже полезен. Причем пост будет не про поездку в целом, а именно про пересечение границ.
Вводные были такие:
- новый чистый загран, по которому я успел сгонять только в Ташкент и обратно;
- новая не разлоченная шенгенская мультивиза С, выданная Францией;
- желание повидаться с друзьями-сибиряками в Сербии, странах Балтии и Польше, которых там сейчас ух сколько.
Маршрут был выбран такой: Бишкек — Стамбул — Белград — Париж — Хельсинки — Таллин — Рига — Вильнюс — Варшава. Дальше билетов не было.
Почему в логистике есть Париж? Это очень важно. У меня довольно хорошая визовая история, тьфу-тьфу, без отказов где бы то ни было, и, как я считаю, в том числе и потому, что я довольно консервативен в использовании виз. Два правила, которые я свято чту:
- Первая страна въезда — обязательно страна, выдавшая визу.
- Если виза — «мультик», то визита по ней должно быть хотя бы два. То есть если вам греки дали трехлетний «шенген», не надо по нему один раз заехать в Грецию, а потом все три года гонять в Италию. Съездите к грекам хотя бы еще раз. Да, я знаю, что многие считают это необязательным, но, повторюсь, мои личные правила такие.
Бишкек — Стамбул, авиакомпания Pegas. Погранконтроль без проблем. В Стамбуле был первый раз, провел сутки, точно еще вернусь.
Стамбул — Белград, авиакомпания Air Serbia. Погранконтроль без проблем. Белград прекрасен, как и всегда.
Белград — Париж. Собственно, въезд в Шенген. Погранконтроль без проблем. Молодая девушка-офицер немного недоверчиво и довольно долго вертела наши чистые паспорта, что-то спрашивала у более старшего коллеги в соседней кабинке, но к нам не было ни единого вопроса, даже про цель визита не спросили. Хотя мы держали наготове и бронь отеля, и билеты из Парижа в Финляндию. Но — ничего.
Париж — Хельсинки, Air France. На вылете, уже у гейта, у пассажиров (всех) смотрели паспорта. К нашим — ноль вопросов. На влете никакого контроля вообще.
Хельсинки — Таллин. Паром Tallink. Так как я въехал уже в страны, как я их называю, «повышенного внимания к русским паспортам», ждал контроля на выезде и особенно на въезде. В итоге мало того что его нет ни там, ни там, больше всего меня поразило, что на отправлении нет даже досмотра. То есть ты сканируешь неименной билет без предъявления документа и идешь на паром. В теории можно пронести живого человека в чемодане — всем пофиг.
Таллин — Рига — Вильнюс. Автобусы Lux Express. Лучшие рейсовые автобусы, которые могут быть в мире, на мой личный взгляд. К тому же январь, ходят полупустые. Границу между странами проходят ходом, хотя водители рассказывают, что «сейчас иногда начали останавливать для проверки, но нечасто, один–два рейса из десяти».
А дальше был отрезок Вильнюс — Варшава, которого я реально очень сильно боялся. По отзывам на форумах, осенью поляки начали проверять вообще весь наземный маршрутный транспорт на въезде — и автобусы, и поезда. При этом обычные машины — нет. В итоге был выбор:
- рискнуть, поехать на автобусе или поезде и попасть на контроль;
- доехать на автобусе до какой-нибудь приграничной точки в Литве, взять такси, доехать до условного Белостока и там снова автобусом в Варшаву;
- найти попутку прямо из Вильнюса.
Вариант с пересадками — долго и очень сложно. Попутка — 200 евро, которые было просто жалко. Решил рискнуть и таки поехать на автобусе, потому что проверка сама по себе — неприятно, но точно не означает, что тебя не пустят в Польшу, ты же всё равно уже в Шенгене. Типа нервы помотают, но отпустят. На всякий случай я даже купил билет (возвратный) на следующий день на автобус из Варшавы в Братиславу, чтобы сказать: смотрите, мол, я к вам только транзитом на одну ночь.
По факту, как сказал водитель, нам тупо повезло: на границе действительно остановили (останавливают, как я уже говорил, весь маршрутный транспорт без исключения), но досмотра не было. У водителя проверили его документы, общие данные по количеству пассажиров, что-то еще — и мы поехали дальше. Такое, говорят, очень редко, но бывает. А, да — ехал тем же Lux Express.
Из Варшавы можно было улететь через Стамбул в Бишкек, но довольно дорого. В итоге решил еще часть пути проехать по земле и купить билет на ночной поезд в Будапешт. И это с точки зрения контроля была самая смешная история. Билеты, как и на паром, неименные, то есть там нет данных о пассажире. У меня был только электронный вариант, без распечатанного бумажного. На входе в вагон проводник говорит: располагайтесь, как отправимся, проверю билет. Отправились. Заходит. Протягиваю телефон. Ой, говорит, а бумажного нет? Нету, говорю, а сам думаю: ох, зря не распечатал, щас начнется. В итоге он приходит через три минуты и говорит: у меня там что-то случилось с техникой, короче, раз у вас бумажного билета нет, езжайте так. В Хельсинки я хотя бы на входе на паром билет сканировал, а тут вообще ничего! Ох уж эти строгие европейские нормы безопасности.
Будапешт — Стамбул — Бишкек. Авиакомпания Pegas. Вообще без проблем. На вылете из Будапешта, тоже уже на гейте, мой паспорт вызвал заминку, но причина этого была довольно смешная. У меня был пакет из дьютика с алкоголем, и очень молодая девочка пыталась гуглить (!), где находится неведомый Kyrgizstan, в который я лечу, и какую норму алкоголя я могу туда взять из Шенгена. В итоге Kyrgizstan нагуглился и мне пожелали счастливого пути.
Итого: никаких проблем при пересечении с русским паспортом границ десяти стран. Чтобы и у вас их не было, три мудрых совета (повторюсь, это мой личный опыт, мои личные правила, никому не навязываю):
- Старайтесь всеми силами при вылете самолетом миновать стойку регистрации. Подавляющее большинство проблем — там. Чтобы вас тормознули уже на гейте — это должно быть прям ЧП. Летайте без багажа, оплачивайте онлайн-регистрацию. Кроме того, что это повышает шансы на беспроблемный вылет, это еще и тупо удобно: приехали в аэропорт — пошли на досмотр.
- По возможности избегайте перевозчиков, которые сейчас отличаются особенным вниманием к нашим паспортам. В первую очередь, конечно, LOT. Во вторую — RyanAir. Да, проблемы могут быть даже у «Люфтганзы», как мы знаем, но процент проблемных ситуаций у LOT просто в разы выше. Мейджоры типа Air France или KLM — отличный выбор.
- Если есть возможность, въезжайте через «легкую» страну, даже если вам нужно из Питера в Таллин, имеет смысл влететь в Шенген через Будапешт. Да, дороже. Да, сильно дольше. Но задайте себе вопрос: вам нужно дешево и удобно или вам нужно в Таллин?
А так Европа по-прежнему хороша и приятна, нет ни единого повода туда не ездить. Хороших поездок всем!