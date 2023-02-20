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«Можно пронести человека в чемодане — всем пофиг»: медиаменеджер рассказал, как пересекал границы 10 стран с российским паспортом

Василий Дамов — о том, чего опасался и чему удивился в Европе

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Вид из самолета авиакомпании Pegas, летящего над Стамбулом

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Медиаменеджер Василий Дамов несколько месяцев назад переехал из Красноярска в Бишкек. В конце прошлого года он улетел в Европу почти на три недели, чтобы увидеться там с друзьями из Сибири. В своем телеграм-канале «Турбина крутится» он рассказал, как пересекал границы 10 стран. И дал полезные советы, как избежать проблем, если вы собираетесь в «недружественные страны» с российским загранпаспортом. Его историю от первого лица опубликовали наши коллеги из NGS24.RU.

Поскольку одним из самых частых вопросов, который я слышал после январского возвращения из Европы, был: «Ну что, как там с границами? С русским-то паспортом?», я напишу на него длинный ответ, который может быть кому-то просто интересен, а кому-то даже полезен. Причем пост будет не про поездку в целом, а именно про пересечение границ.

Вводные были такие:

  • новый чистый загран, по которому я успел сгонять только в Ташкент и обратно;
  • новая не разлоченная шенгенская мультивиза С, выданная Францией;
  • желание повидаться с друзьями-сибиряками в Сербии, странах Балтии и Польше, которых там сейчас ух сколько.

Маршрут был выбран такой: Бишкек — Стамбул — Белград — Париж — Хельсинки — Таллин — Рига — Вильнюс — Варшава. Дальше билетов не было.

Почему в логистике есть Париж? Это очень важно. У меня довольно хорошая визовая история, тьфу-тьфу, без отказов где бы то ни было, и, как я считаю, в том числе и потому, что я довольно консервативен в использовании виз. Два правила, которые я свято чту:

  1. Первая страна въезда — обязательно страна, выдавшая визу.
  2. Если виза — «мультик», то визита по ней должно быть хотя бы два. То есть если вам греки дали трехлетний «шенген», не надо по нему один раз заехать в Грецию, а потом все три года гонять в Италию. Съездите к грекам хотя бы еще раз. Да, я знаю, что многие считают это необязательным, но, повторюсь, мои личные правила такие.
Аэропорт Стамбула

Аэропорт Стамбула

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Бишкек — Стамбул, авиакомпания Pegas. Погранконтроль без проблем. В Стамбуле был первый раз, провел сутки, точно еще вернусь.

Стамбул — Белград, авиакомпания Air Serbia. Погранконтроль без проблем. Белград прекрасен, как и всегда.

Белград — Париж. Собственно, въезд в Шенген. Погранконтроль без проблем. Молодая девушка-офицер немного недоверчиво и довольно долго вертела наши чистые паспорта, что-то спрашивала у более старшего коллеги в соседней кабинке, но к нам не было ни единого вопроса, даже про цель визита не спросили. Хотя мы держали наготове и бронь отеля, и билеты из Парижа в Финляндию. Но — ничего.

Париж — Хельсинки, Air France. На вылете, уже у гейта, у пассажиров (всех) смотрели паспорта. К нашим — ноль вопросов. На влете никакого контроля вообще.

Самолет авиакомпании Air France

Самолет авиакомпании Air France

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Хельсинки — Таллин. Паром Tallink. Так как я въехал уже в страны, как я их называю, «повышенного внимания к русским паспортам», ждал контроля на выезде и особенно на въезде. В итоге мало того что его нет ни там, ни там, больше всего меня поразило, что на отправлении нет даже досмотра. То есть ты сканируешь неименной билет без предъявления документа и идешь на паром. В теории можно пронести живого человека в чемодане — всем пофиг.

Таллин — Рига — Вильнюс. Автобусы Lux Express. Лучшие рейсовые автобусы, которые могут быть в мире, на мой личный взгляд. К тому же январь, ходят полупустые. Границу между странами проходят ходом, хотя водители рассказывают, что «сейчас иногда начали останавливать для проверки, но нечасто, один–два рейса из десяти».

Автобус Lux Express, на котором Василий Дамов проехал через всю Прибалтику

Автобус Lux Express, на котором Василий Дамов проехал через всю Прибалтику

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А дальше был отрезок Вильнюс — Варшава, которого я реально очень сильно боялся. По отзывам на форумах, осенью поляки начали проверять вообще весь наземный маршрутный транспорт на въезде — и автобусы, и поезда. При этом обычные машины — нет. В итоге был выбор:

  • рискнуть, поехать на автобусе или поезде и попасть на контроль;
  • доехать на автобусе до какой-нибудь приграничной точки в Литве, взять такси, доехать до условного Белостока и там снова автобусом в Варшаву;
  • найти попутку прямо из Вильнюса.

Вариант с пересадками — долго и очень сложно. Попутка — 200 евро, которые было просто жалко. Решил рискнуть и таки поехать на автобусе, потому что проверка сама по себе — неприятно, но точно не означает, что тебя не пустят в Польшу, ты же всё равно уже в Шенгене. Типа нервы помотают, но отпустят. На всякий случай я даже купил билет (возвратный) на следующий день на автобус из Варшавы в Братиславу, чтобы сказать: смотрите, мол, я к вам только транзитом на одну ночь.

По факту, как сказал водитель, нам тупо повезло: на границе действительно остановили (останавливают, как я уже говорил, весь маршрутный транспорт без исключения), но досмотра не было. У водителя проверили его документы, общие данные по количеству пассажиров, что-то еще — и мы поехали дальше. Такое, говорят, очень редко, но бывает. А, да — ехал тем же Lux Express.

В автобусах есть вот такие мониторы, на которых можно увидеть, где вы едете

В автобусах есть вот такие мониторы, на которых можно увидеть, где вы едете

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Из Варшавы можно было улететь через Стамбул в Бишкек, но довольно дорого. В итоге решил еще часть пути проехать по земле и купить билет на ночной поезд в Будапешт. И это с точки зрения контроля была самая смешная история. Билеты, как и на паром, неименные, то есть там нет данных о пассажире. У меня был только электронный вариант, без распечатанного бумажного. На входе в вагон проводник говорит: располагайтесь, как отправимся, проверю билет. Отправились. Заходит. Протягиваю телефон. Ой, говорит, а бумажного нет? Нету, говорю, а сам думаю: ох, зря не распечатал, щас начнется. В итоге он приходит через три минуты и говорит: у меня там что-то случилось с техникой, короче, раз у вас бумажного билета нет, езжайте так. В Хельсинки я хотя бы на входе на паром билет сканировал, а тут вообще ничего! Ох уж эти строгие европейские нормы безопасности.

Купе ночного поезда из Варшавы в Будапешт

Купе ночного поезда из Варшавы в Будапешт

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Будапешт — Стамбул — Бишкек. Авиакомпания Pegas. Вообще без проблем. На вылете из Будапешта, тоже уже на гейте, мой паспорт вызвал заминку, но причина этого была довольно смешная. У меня был пакет из дьютика с алкоголем, и очень молодая девочка пыталась гуглить (!), где находится неведомый Kyrgizstan, в который я лечу, и какую норму алкоголя я могу туда взять из Шенгена. В итоге Kyrgizstan нагуглился и мне пожелали счастливого пути.

Итого: никаких проблем при пересечении с русским паспортом границ десяти стран. Чтобы и у вас их не было, три мудрых совета (повторюсь, это мой личный опыт, мои личные правила, никому не навязываю):

  1. Старайтесь всеми силами при вылете самолетом миновать стойку регистрации. Подавляющее большинство проблем — там. Чтобы вас тормознули уже на гейте — это должно быть прям ЧП. Летайте без багажа, оплачивайте онлайн-регистрацию. Кроме того, что это повышает шансы на беспроблемный вылет, это еще и тупо удобно: приехали в аэропорт — пошли на досмотр.
  2. По возможности избегайте перевозчиков, которые сейчас отличаются особенным вниманием к нашим паспортам. В первую очередь, конечно, LOT. Во вторую — RyanAir. Да, проблемы могут быть даже у «Люфтганзы», как мы знаем, но процент проблемных ситуаций у LOT просто в разы выше. Мейджоры типа Air France или KLM — отличный выбор.
  3. Если есть возможность, въезжайте через «легкую» страну, даже если вам нужно из Питера в Таллин, имеет смысл влететь в Шенген через Будапешт. Да, дороже. Да, сильно дольше. Но задайте себе вопрос: вам нужно дешево и удобно или вам нужно в Таллин?

А так Европа по-прежнему хороша и приятна, нет ни единого повода туда не ездить. Хороших поездок всем!

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