«Можно пронести человека в чемодане — всем пофиг»: медиаменеджер рассказал, как пересекал границы 10 стран с российским паспортом

рискнуть, поехать на автобусе или поезде и попасть на контроль;

доехать на автобусе до какой-нибудь приграничной точки в Литве, взять такси, доехать до условного Белостока и там снова автобусом в Варшаву;

найти попутку прямо из Вильнюса.



Вариант с пересадками — долго и очень сложно. Попутка — 200 евро, которые было просто жалко. Решил рискнуть и таки поехать на автобусе, потому что проверка сама по себе — неприятно, но точно не означает, что тебя не пустят в Польшу, ты же всё равно уже в Шенгене. Типа нервы помотают, но отпустят. На всякий случай я даже купил билет (возвратный) на следующий день на автобус из Варшавы в Братиславу, чтобы сказать: смотрите, мол, я к вам только транзитом на одну ночь.



По факту, как сказал водитель, нам тупо повезло: на границе действительно остановили (останавливают, как я уже говорил, весь маршрутный транспорт без исключения), но досмотра не было. У водителя проверили его документы, общие данные по количеству пассажиров, что-то еще — и мы поехали дальше. Такое, говорят, очень редко, но бывает. А, да — ехал тем же Lux Express.

