«Выбор сделала, и слава богу»: переехавшая из России в Касабланку — о жизни и нравах Африки

Что мы знаем о Марокко? Африканская страна славится своими мандаринами сорта «клементин» и городом Касабланка, про который пела сладкоголосая Джесси Джей.



В далекой стране на побережье Атлантического океана живет Оксана Белинова. Восточные нравы и необычная кухня стали для нее родными. 43-летняя психолог по образованию готовит для своего мужа-иностранца русские пирожки и вяжет игрушки, а еще она открыла свой Институт Русской Культуры.

