«Выбор сделала, и слава богу»: переехавшая из России в Касабланку — о жизни и нравах Африки

Что мы знаем о Марокко? Африканская страна славится своими мандаринами сорта «клементин» и городом Касабланка, про который пела сладкоголосая Джесси Джей.
В далекой стране на побережье Атлантического океана живет Оксана Белинова. Восточные нравы и необычная кухня стали для нее родными.
История переехавшей в Африку — в материале наших коллег ярославских коллег из 76.RU.
Сыграли две свадьбы, приняла ислам
Оксана Белинова оставила родной Ярославль и работу на станции переливания крови 12 лет назад. Причина — вспыхнувшая любовь. Оксане на тот момент было 25 лет, она получала высшее образование. С будущим мужем Амином познакомились в Ярославле, горячий марокканец приехал в холодную Россию на обучение.
— Своего будущего мужа я нашла в «ящике с мандаринами» и на тот момент даже и не подозревала, что эта встреча кардинально изменит всю мою жизнь, — рассказала в беседе с 76.RU Оксана. — Прошло 5 лет после нашей встречи, как я приняла решение выйти замуж. На тот момент я работала и училась в институте. Мужу пришлось ждать 2 года моего переезда.
Миграция на родину супруга оттягивалась из-за учебы Оксаны в университете. Только после получения диплома она твердо решила сменить страну.
— До переезда я работала на станции переливания крови в Ярославле, параллельно училась в институте на факультете психологии. Решиться на переезд было нелегко, так как присутствовали некие обстоятельства и обязательства... Но выбор я сделала и сейчас могу сказать точно, слава богу, — поделилась переехавшая в Марокко. — Семья отнеслась двояко, против, конечно же, была мама, так как боялась за меня, но это и понятно. Мол, одна, так далеко, в чужой стране... Честно сказать, душа у всех была на разрыв, но время всё поставило на свои места.
Оксана с Амином расписались в России, а затем сыграли еще одну свадьбу — уже в Марокко. По всем восточным традициям.
— Когда я приехала в Марокко, то здесь мы тоже делали свадьбу, и это была свадьба моей мечты. Было всё именно так, как я мечтала и желала в юности. Я за вечер сменила 3 платья, все они были в марокканских традициях, это была сказка в моей жизни! — поделилась Оксана.
Марокко — страна мусульманская, и Оксана решила принять ислам.
— Я приняла ислам еще до свадьбы с моим мужем, и это было полностью моё решение! К принятию ислама никто никого не склоняет и не заставляет. Многие живут в смешанных религиозных укладах, и это никому не мешает: муж-мусульманин, а жена-христианка. Здесь есть также христианская церковь, а в столице, Рабате, — священнослужитель, все здесь живут в мире и согласии. Но я для себя определила, что ислам — это то, что я искала, — добавила героиня.
Оглядываясь назад, Оксана признаётся, что ей было трудно социализироваться после переезда. Она несколько лет провела в декрете, вязала игрушки на заказ и занималась домом. У Оксаны с марокканцем родилось в браке двое детей.
— Один совет хочу дать тем, кто выходит замуж за иностранца без знания языка: выходите на работу сразу, не сидите дома, как получилось в моем случае, тогда будет легче социализироваться, — рассказала наша героиня.
Сейчас Оксана получила специализацию коуча и занимается собственным Институтом Русской Культуры. Она открыла его вместе с подругой, это что-то вроде культурного центра. Для местных здесь проводятся уроки русского языка и творческие занятия, по праздникам — тематические концерты.
— Учим русскому языку наших деток и иностранцев, здесь танцы, русская песня, студия «Психологии и Творчества», домоводство, а также занимаемся разного рода помощью нашим соотечественникам, — объясняет Оксана. К примеру, под Новый год тут была елка со Снегурочкой и Дедом Морозом.
Дочек Оксана с супругом назвали Зинеб и Ясмин. Обе учатся в местной частной школе. После первых отношений в Ярославле у нее остался старший сын, который учится на четвертом курсе ЯГТУ.
— Мои дочки учатся в платной школе, образование у них не самое дорогое, в среднем по школам от 200–700 долларов в месяц. Платят родители за своих детей. Кружки, курсы, секции — всего полно, но то дорого, то ходить некогда, так как дети в Марокко учатся с 8:00–17:00. В первой половине дня на арабском, это обязательный язык, во второй половине всё то же самое на французском, тоже обязательный язык, — рассказывает Оксана. — Плюс в этом году приняли закон о введении третьего обязательного языка — английского.
Дома в мультикультурной семье говорят на нескольких языках. По словам Оксаны, в основном это русский язык, но папа с девочками говорит на арабском и французском.
В Марокко довольно развита система частных школ, на это повлияло историческое прошлое.
— Образование двух видов: бесплатное, где учатся дети из низших слоев населения или те, кто по каким-либо причинам не могут оплатить образование, и платные школы. Помимо арабских есть испанская, французские, американская и лондонские школы в Касабланке, — рассказала Оксана.
«Надо быть очень осторожной на улицах»
По словам Оксаны, инфраструктура и бытовая жизнь России и Марокко кардинально отличаются. Самое первое, что Оксана заметила при переезде в далеком,
— Первое, что запомнилось, — это совершенно другой воздух, вроде одно и то же, но Россия пахнет иначе. Ну и, конечно, вечнозеленая зима, когда нет разницы между сезонами, — вспоминает она.
Марокканцы также удивили Оксану своей любовью к зеленому, очень сладкому чаю.
— Считается высшим уровнем мастерства, когда, наливая чай, поднимаешь высоко чайник и струя чая в стаканчике образует множество пузырьков, — рассказала жительница Касабланки. — Смешно сказать, но тогда, 12 лет назад, мне дико не хватало большой кружки черного чая. Конечно, сейчас всего полно и в разных вариациях.
Здесь практически в постоянном доступе оливки, цитрусовые, морепродукты, специи. Но к продуктам привыкаешь, вопросы вызывает социальная сфера: медицина, особенности отопления, безопасность на улицах.
— В России медицина бесплатна. В Марокко за всё надо платить, я не говорю даже о серьезных проблемах. Пенсия в РФ у всех, даже у тех, кто не работал, здесь — только у рабочего класса. Другие на содержании у своих детей, если они есть. В РФ дома зимой тепло, в Марокко отопления нет, и к этому я до сих пор привыкнуть не могу. Зимой на улице теплее, чем дома. По ощущениям что-то вроде нашего холодного сентября, когда отопление еще не включили, — сравнивает страны Оксана. — Также надо быть очень осторожной на улице, не надевать на себя дорогие украшения и смотреть за сумкой. Здесь еще не перевелись Али-бабы, сама три раза подверглась нападению.
Осевшая на побережье, Оксана скучает по России, пандемия коронавируса и СВО разделили ее с родителями и сыном-студентом. До
Шашлыки из верблюда и горы клубники
На вопрос о том, как изменился рацион, Оксана признаётся, что никак. Да и продуктовая корзина у ее семьи «как у всех». Правда, на ярославскую не совсем похожа.
Климат Марокко позволяет объедаться фруктами, морепродуктами и мясом. Например, в феврале в Касабланке — сезон клубники. Местные рынки буквально завалены ягодами.
— В продуктовую корзину, как у всех, наверное, входят овощи, сезонные фрукты, сейчас клубника и малина, курица, причем не из магазина, а с рынка, которую режут при тебе. Мясо индейки, рыба, — рассказывает Оксана. — Дети очень любят конское мясо, бывает, ходим на шашлыки из верблюжатины. Очень вкусное мясо! Ну и так молоко, сыр, творог. Стараюсь больше есть овощей и фруктов, меньше хлеба, хотя с выпечкой дружу и грешу.
И если рынки завалены фруктами, овощами и морепродуктами, в местных магазинах полки ломятся от настоящей экзотики. К слову, наша героиня до сих пор не привыкла к товарам.
Русская кухня на восточном столе — явление нередкое. Но, как говорит наша героиня, без повода родных блюд не готовит.
— По еде не скучаю совершенно, так как здесь не хочется русской кухни. Оливье и селедка под шубой на Новый год обязательно. Что интересно, когда приезжаю в Россию, то совершенно не хочу марокканской кухни, хотя и люблю и готовлю ее здесь, но помните про запах стран, наверное, это связано с этим. Муж очень любит борщ, щи, детки — блинчики и мою выпечку, а в России любят бабушкин куриный суп.
Свободное от хлопот время семья проводит на улице. Каждое воскресенье проводят у океана, нередко выезжают за город — исследовать окрестности.
— Фес, Мекнес, север Марокко — Танжер, Тетуан, Мдик, Фнидек с их Средиземным морем, город Уалидия с его устрицами, которые я так и не смогла проглотить. Так же удалось побывать в Уджде, Беркане, в центре этого города стоит памятник марокканскому мандарину, — объяснила героиня. — Касабланка —
Оказалось, что в Марокко очень любят русских. Чувства между странами укрепились после чемпионата мира по футболу. Многие марокканцы рьяно болели за российскую команду.
— Местные жители очень добродушные, никогда не откажут, а если уж куда надо ехать, вплоть до количества светофоров укажут нужную дорогу, поворот в магазин и так далее, — рассказала Оксана.
По словам переехавшей, с 2011 года Марокко очень сильно изменилось.
— Сравнивая Марокко тогда и сейчас — две разные страны. Отстраиваются новые дома, новые районы. Появилось много торговых центров, построили трамвайные линии, сейчас готовят полосу для электробусов, заменили старые автобусы на новые. Строится очень много площадок для занятий спортом и семейного времяпровождения, — рассказала о наблюдениях ярославна.
Оксана, оглядываясь в прошлое, признаётся, что не изменила бы своего решения о переезде.
— Вернуться... Иногда возникают такие мысли, но от себя не убежишь, а жизнь — ее и так всегда мало. Надо стараться успеть что-то после себя оставить, — философски отметила она.