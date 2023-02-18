В Госдуму внесли закон о «детях специальной военной операции»

Ранее Владимир Путин на встрече с детским омбудсменом Львовой-Беловой заявил, что власти рассматривают вопрос о поддержке семей тех, кто участвует в спецоперации через частные военные компании.

Вызов послов в МИД

Посла Италии вызвали в МИД России, чтобы выразить ему недоумение в связи с отменой выступлений ряда российских исполнителей. О каких именно исполнителях идет речь, в сообщении МИДа не указано, но, по мнению министерства, это «свидетельствуют о проявлении тенденции к дискриминации деятелей искусства России». Также до итальянского посла были доведены российские оценки поставок оружия Киеву.