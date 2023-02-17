«Мы едем веселиться, а рядом — люди в горе». Как изменился отдых россиян в Турции после землетрясения

— Сейчас весь турецкий народ потрясен произошедшей трагедией, им точно сейчас не до ценовой политики на отдых — люди решают, как помочь сотням тысяч пострадавших, оставшихся без крова, — уточняет Сергей Голов. — И многочисленные курортные отели помогают людям.



Номера для туристов

Елена и Юсуф переехали в Анталью из Москвы вместе с тремя детьми. Из турецкого курортного рая они ведут свой блог, помогая туристам полезной информацией.

