«Мы едем веселиться, а рядом — люди в горе». Как изменился отдых россиян в Турции после землетрясения

Разрушительное землетрясение, унесшее уже более 30 тысяч жизней в турецких провинциях Кахраманмараш, Малатья, Газиантеп и Диярбакыр, случилось 6 февраля. Именно в феврале в России стартует продажа путевок на отдых по системе раннего бронирования с
Время получать скидку
Специалисты турагентств едины во мнении: люди, купившие путевки на лето с
— В самом начале было много звонков — люди не понимали, какие именно провинции пострадали, а осознав, что побережье трагедия не затронула, успокоились, — рассказывает представитель турагентства «Амиго» Елена Королева.
Не заметили отмены уже приобретенных летних туров и в Союзе туристических агентств.
— У нас пока нет туристов, которые отказались от путевок в Турцию, приобретенных по системе раннего бронирования, — говорит президент Союза Сергей Голов. — Что же касается самого раннего бронирования, то в этом году оно идет довольно вяло. И это не связано напрямую с трагедией в Турции. По моему мнению, это системная проблема трех последних лет, когда из-за пандемии, специальной военной операции, напряженной обстановки в мире у туристов уменьшился горизонт планирования.
В 2022 году в Турции отдохнули 5,2 миллиона россиян. По прогнозам, в 2023 году в Турции ждали 6 миллионов наших туристов. Но этот прогноз составляли до землетрясения.
Дешевле не станет
Почти все турецкие отели подняли цены на отдых еще за месяц до землетрясения — в январе 2023 года. В среднем, на
По мнению главы Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, нет никаких предпосылок к изменению качества сервиса на прибрежных курортах Турции. Поэтому нет тенденции к снижению цен.
По заявлению Росавиации, полеты в аэропорты курортных городов и Стамбул осуществляются в штатном режиме.
— Сейчас весь турецкий народ потрясен произошедшей трагедией, им точно сейчас не до ценовой политики на отдых — люди решают, как помочь сотням тысяч пострадавших, оставшихся без крова, — уточняет Сергей Голов. — И многочисленные курортные отели помогают людям.
Номера для туристов
Елена и Юсуф переехали в Анталью из Москвы вместе с тремя детьми. Из турецкого курортного рая они ведут свой блог, помогая туристам полезной информацией.
— В Анталье жизнь продолжается как раньше: на пляжах много людей, даже пикники устраивают, — рассказывает Елена. — У нас официальный траур, но везде очень шумно, много компаний, как будто ничего не случилось.
Сейчас многие отели в Анталье, Алании, Сиде, Кемере, Мармарисе, Бодруме и других курортных районах открываются раньше сезона, чтобы принять пострадавших от землетрясения.
— Конечно, не все отели принимают людей, да и не все пострадавшие пока готовы приехать так далеко от родных мест, — рассказывает Елена. — Также непонятно, до какого времени пострадавшие будут жить в отелях, что вообще будет с туристическим сезоном.
По данным главы МИД Турции, только в отелях Антальи уже размещены более 11 тысяч пострадавших. Но их будет гораздо больше, когда закончится спасательная операция — пока не известна судьба их родных, люди не уезжают из разрушенных городов.
— Вот отель Grand Kayalar — его открыли неделю назад и уже заселили 40 пострадавших от землетрясения, — рассказывает Елена. — Владельцы отеля кормят всех за свой счет, сотрудники работают бесплатно как волонтеры, жители Анталии приносят помощь прямо в отель: продукты, вещи.
Сочи вместо Антальи
Туристический сезон в Турции стартует в апреле — тогда в отели заезжают первые отдыхающие. Но сколько мест останется в этом сезоне для туристов, пока никто не понимает. Как оказалось, есть и еще один психологические нюанс — российские туристы не сильно хотят жить в одних и тех же отелях с пострадавшими. В телеграм-канале «Турция для турагентов» развернулась эмоциональная дискуссия:
— Моим туристам вместе с пострадавшими будет не по себе. Как они рассуждают: мы едем отдыхать, у ребенка день рождения, хочется развлечься. И за всем этим будут наблюдать люди, у которых такая трагедия произошла, — поделилась проблемой турагент Екатерина. — Сейчас она ищет списки всех отелей, где разместили пострадавших от землетрясения, чтобы ее клиенты выбрали другие гостиницы.
Многие участники дискуссии оказались не согласны с таким подходом:
— Что же им теперь жить отдельно от остальных людей? — задает вопрос турагент Светлана. — Мне кажется наоборот, люди должны получать положительные эмоции, видеть, что жизнь продолжается.
Жизнь действительно продолжается, и туристическая постепенно набирает обороты. За конец января — начало февраля спрос на отдых в России вырос в пять раз. В лидерах Сочи, а в пятерку самых популярных направлений вошли Санкт-Петербург, Краснодарский край, бальнеологические курорты Ставропольского края и Крым. Скорее всего, российские курорты вновь станут главной альтернативой отдыху в Турции.
Напомним, 6 февраля Турция пережила, пожалуй, одно из самых разрушительных землетрясений. Мы следили за тем, что происходит в одном из пострадавших городов в режиме онлайн и вели прямые трансляции из зоны бедствия и больницы. На месте обрушений продолжают работать спасатели — они до сих пор извлекают из-под завалов живых людей, в том числе и маленьких детей.