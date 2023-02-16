В Карасуке похоронили 43-летнего мобилизованного, погибшего в спецоперации

В Карасуке прошли похороны Дмитрия Шерстнева, погибшего в спецоперации. Как сообщили корреспонденту НГС в администрации Карасукского района, на момент гибели ему было 43 года.
— Служил в военно-морском флоте в Хабаровске. После армии работал в депо помощником машиниста, слесарем, работал вахтовым методом. В конце октября 2022 года был мобилизован для участия в СВО, служил стрелком мотострелкового взвода, — отметили в администрации.
Дмитрий Шерстнев погиб 2 февраля 2023 года, его похоронили в минувшую субботу, 11 февраля.
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