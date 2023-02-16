К чему готовится Россия? Эксперты о том, — зачем в стране ввели систему прогноза массовых беспорядков

В России появился и внедрен способ расчета вероятности возникновения массовых беспорядков и прогнозирования их последствий. Определять шанс начала митинга или протеста будет специальное программное обеспечение, под которое уже придумали ГОСТ. Он вступит в силу 1 июля 2023 года. Журналист редакции V1.RU прочитал большой документ и обсудил его с экспертами, чтобы понять, к чему готовятся власти, а также кто и как будет следить за народными волнениями.
Предсказывать будущее по скорости ветра?
Предварительный национальный стандарт РФ под названием «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Безопасный город. Прогнозирование последствий возникновения массовых беспорядков. Общие требования» был разработан ООО «Национальный Центр Информатизации», а утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
В документе описаны требования к разработке системы прогнозирования массовых беспорядков.
Но самое важное в этом документе — что, как и для чего будут анализировать пользователи прогнозной аналитической модели.
На вопрос «кто?» отвечает один из первых абзацев ГОСТа:
— Положения настоящего стандарта предназначены для использования федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, научно-исследовательскими и другими организациями, участвующими в проектировании, разработке, внедрении в промышленную эксплуатацию АПК «Безопасный город».
Под самой системой прогнозирования подразумевается некое программное обеспечение. Будет это нейросеть, обычная компьютерная программа или другой механизм — не уточняется. Известно только, что анализировать данные будут не на бумаге.
Оператор системы должен будет загрузить в некое программное обеспечение данные по всем массовым беспорядкам на территории субъекта не менее чем за последние пять лет. Предполагается, что на их основе ПО будет характеризовать причины и вероятность массовых беспорядков. В числе входных данных название мероприятий, период времени, за который публичное мероприятие переросло в массовые беспорядки, дата и время их возникновения, количество протестующих и правоохранителей, характеристика толпы, объекты пострадавшей инфраструктуры и другие. Также входные данные включают в себя метеорологическую обстановку в момент протестов и митингов, в том числе температуру, скорость и направление ветра, атмосферное давление.
Длина прогноза — от 3 часов до 10 дней
В ходе анализа предлагается проверять такие гипотезы, как вероятность перерастания толпы из малочисленной в среднечисленную при проведении публичного мероприятия, которое может перерасти в массовые беспорядки, вероятность агрессивного поведения толпы в ходе проведения публичного мероприятия, возникновения давки, а также совершения одним человеком или группой лиц насильственных действий в отношении граждан.
ГОСТ предлагает исследовать вероятность по двум моделям: краткосрочной и среднесрочной. Первая определит шанс возникновения беспорядков в ближайшие три часа, вторая — в ближайшие 10 суток.
Составители документа даже указали из-за чего, собственно, могут возникнуть разные волнения. В приложении опубликован подробный справочник причин конфликтных ситуаций в обществе. Среди них, например, указаны коррупция в органах власти, антиобщественные государственные реформы, устаревшая структура государственного управления в различных эшелонах власти, политический кризис, разочарование между предвыборными заявлениями и практическими намерениями представителей власти, призывы или столкновения на религиозной почве, возрастание межклассовых противоречий между богатыми и бедными, снижение уровня жизни, экономический кризис в стране, дефицит продовольствия, товаров или услуг.
Грубо говоря, на основании всех возможных к сбору и обработке данных система будет прогнозировать вероятность возникновения массовых беспорядков, а то и возможного государственного переворота или даже гражданской войны.
— Максимальная достоверность прогнозов достигается при формировании обучающего множества и последующей обработке новых наблюдаемых значений входных параметров на базе информации, поступающей с технических средств мониторинга контролируемой территории в режиме времени, близкого к реальному, а также с систем анализа публикаций СМИ и мониторинга социальных сетей, обеспечивающих получение оперативной информации об анализируемых событиях, — сказано в ГОСТе.
Процесс обучения аналитической модели считается завершенным, если качество его прогнозов составляет не менее 60%. Что именно понимается под качеством и почему его измеряют в процентах — не уточняется. Вероятно, речь идет о количестве достоверных прогнозов.
«Чиновникам нужно поучиться у букмекеров»
По информации источника V1.RU, близкого к сфере региональных систем безопасности населения, данный ГОСТ — это требования для создания системы. А будет ее разрабатывать отдельно взятый регион или нет — это его выбор. Обязательств по разработке такой системы на субъекты никто не наложил, по крайней мере, пока.
— Регионы обязаны обеспечивать безопасность населения, но каким способом и на основе каких документов — они решают сами, — утверждает собеседник редакции. — Описанный в ГОСТе механизм давно известен, многие его используют. В первую очередь это Москва. Они посмотрели накопленные данные, как они описываются, трансформируются, преобразовываются. И закрепили в ГОСТе требования по их сбору, обработке и анализу. Разумеется, анализ будет проводиться с помощью программного обеспечения. Предсказание будет происходить на основе данных о вероятности. Это будет в стиле «вероятно, вон у того пивного ларька будет драка, особенно если туда пойдут вот эти 25 человек». Если совсем грубо говорить.
— Взять систему «Безопасный город» — как таковой ее не существует, — отметил эксперт. — Есть концепция, которая была описана МЧС. Но по факту она не реализована в полной мере ни в одном субъекте. В этом пока просто нет необходимости, да и сама концепция этого не требует. Сейчас «Безопасный город» — это комплекс мероприятий и систем, которые обеспечивают безопасность населения. Количество сегментов, задействованных в системе, не ограничено. И каждый субъект использует свой набор сегментов (ПО, структурные подразделения органов исполнительной власти, силовые ведомства).
Также, по мнению собеседника редакции, большую роль в этой истории играет финансовая составляющая.
— Если это выполняется за деньги субъекта — это его выбор. Если за федеральные — это обязательно. Федеральный бюджет просто так денег не дает, значит, чаще всего субъекты сами будут принимать решение о целесообразности, — добавил собеседник. — И результаты реализации таких проектов будут прямо влиять на рейтинг технической развитости субъекта и рейтинг губернатора, на основании которых уже и федеральные деньги появятся (или не появятся).
Как утверждает эксперт в области обработки и анализа больших данных, подобный подход давно используется в нашем мире, но в сфере, далекой от безопасности населения.
— Подобные способы прогнозирования давно используются в ставках на спорт, — рассказал собеседник редакции. — Посмотрите на именитые букмекерские конторы — зайдите в любой баскетбольный матч элитных лиг до его начала. Там есть возможность сделать ставку на «тотал» — сумма игровых показателей в спортивном событии. Проще говоря, сумма забитых очков/мячей. Если вы обратите внимание на коэффициенты, то самые низкие из них будут на значениях с самой большой вероятностью. Уверяю, что если, к примеру, в футбольном матче самый невыгодный коэффициент стоит на общее число голов за игру — 3, то, скорее всего, так и закончится матч. Буки (букмекеры. — Прим. ред.) не зря свой хлеб едят. Чиновникам следует у них поучиться.
По словам эксперта, в таких ситуациях искусственный интеллект анализирует невероятные объемы самых разных входных данных за огромный промежуток времени. Собеседник редакции не исключает, что мы можем даже не подозревать, как наши действия анализируют гиганты маркетинга, чтобы угадать наши предпочтения в покупках.
Нет предмета протеста — нет протеста
Член совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов отметил, что миру известны подобные подходы к прогнозированию.
— Это достаточно любопытная тема, — считает эксперт. — Предсказывать можно на основе изучения событий прошлых лет, но я бы сказал не «массовые беспорядки», а «очаги социального возбуждения», которые выплескиваются на улицу и могут перерасти в массовые беспорядки. Американские газетчики при расчете тиража газеты учитывали день недели и погоду. Чтобы понять, может читатель или потребитель в воскресенье пойти покупать газету под дождем или не может. Эти вещи тоже имеют определенное значение, потому что проведение мероприятия в дождь или мороз сокращает число участников.
Генерал-майор ФСБ в запасе уверен, что само программное обеспечение носит лишь экспертный характер и не является определяющим для принятия решений, но дает возможность предположить в определенных социально-экономических, политических условиях вероятность возникновения таких очагов социального возбуждения.
— Я думаю, что этот ГОСТ для ориентирования, не более, — отметил собеседник редакции. — В основе предотвращения массовых беспорядков лежит оперативная информация, которую в ГОСТы никаким образом не всунешь. Есть причины, а есть поводы беспорядков. Иногда поводы очень тяжело предугадать, даже ГОСТом, а они могут быть самыми незначительными. Часто бывает так, что, помимо социально-экономических причин возникновения очагов социального возбуждения, бывают самые бытовые, которые предугадать невозможно. Тем не менее результаты этих предсказаний безусловно должны учитываться при принятии решений.
Генеральный директор коммуникативного агентства «Импульс» и известный политолог Александр Сайгин не исключает вероятность большого успеха такой системы анализа вероятности массовых беспорядков.
— Любая власть очень сильно заинтересована в прогнозировании социальной ситуации. Но традиционные инструменты социологии на сегодняшний день этого дать не могут. Высокие цифры социального недовольства не говорят о том, что может быть протест, — утверждает политолог. — В то же время протест — он, как гриб, появляется неожиданно. Но обладая рядом вводных, умея их анализировать, его, как эпидемию гриппа, можно предсказать, соответственно, принять какие-то превентивные меры. И если не полностью допустить заражение, то как-то канализировать подобные вещи, чтобы они не превратились в ужасную пандемию. Видимо, для власти иметь подобный ГОСТ — это уже какая-то полезная штука, чтобы, когда появится потребность в разработке, понимать, на какие параметры ориентироваться.
Эксперт допускает, что ГОСТ придумали заранее, чтобы использовать его, как только появится необходимость разработки такого ПО.
— Различные прогностические системы есть, например, у тех же сейсмологов, которые предсказывали землетрясения в Турции. Есть они и у эпидемиологов, которые также говорили задолго до 2020 года о том, что человечество ждет пандемия коронавируса, — добавил Александр Сайгин. — Значит, подобная вещь нужна органам власти, чтобы пресечь социальную нестабильность.
Не исключает эксперт и появления спекулянтов и конспирологов. Первые будут пытаться заработать на этой системе, вторые возведут ситуацию в степень паники и различных теорий заговора, чипирования и контролирования человека.
— Пользоваться этой системой можно двояко, — допускает политолог. — С одной стороны, традиционным методом под эти вещи мобилизовать силовиков, а с другой стороны — анализировать болезненные точки в государстве, чтобы заблаговременно принимать соответствующие законы с целью минимизации купирования подобных вещей в зародыше. Если нет предмета протеста, то нет и протеста. Но что-то мне подсказывает, что власти пойдут по первому варианту.
Отметим, что за последнее время это не первый опубликованный госстандарт, инструктирующий властей по действиям в условиях крупных происшествий или трагедий. Накануне в стране был разработан и внедрен новый ГОСТ «Захоронение срочное трупов в военное и мирное время», в котором подробнейшим образом описано, как обязаны действовать чиновники в случае, если им срочно необходимо похоронить большое число умерших и особенно когда их оказалось больше тысячи человек.