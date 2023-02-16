К чему готовится Россия? Эксперты о том, — зачем в стране ввели систему прогноза массовых беспорядков

Но самое важное в этом документе — что, как и для чего будут анализировать пользователи прогнозной аналитической модели.



На вопрос «кто?» отвечает один из первых абзацев ГОСТа:



— Положения настоящего стандарта предназначены для использования федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, научно-исследовательскими и другими организациями, участвующими в проектировании, разработке, внедрении в промышленную эксплуатацию АПК «Безопасный город».

