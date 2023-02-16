Журналистку приговорили к шести годам колонии за фейки об армии: новости СВО за 15 февраля

Барнаульскую журналистку приговорили к шести годам колонии за фейки о ВС РФ

Ленинский районный суд Барнаула приговорил к шести годам колонии журналистку издания RusNews Марию Пономаренко, которую арестовали в апреле прошлого года по делу о распространении фейков о ВС РФ. Причиной стал пост журналистки об обстреле драматического театра в Мариуполе.

Адвокат Марии Пономаренко Дмитрий Шитов сообщил, что суд также запретил ей заниматься журналистской деятельностью в течение пяти лет. Гособвинение запрашивало для Пономаренко девять лет колонии. Как пояснил адвокат, в полиции не смогли узнать, с какого IP-адреса был опубликован пост.