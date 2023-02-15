«Радовали рассказы про зеленых человечков»: глава экспедиции — о том, как челябинский метеорит поднимали из озера

Мы поставили обсадную трубу и с помощью насосов отводили ил на 60 метров в сторону, потом медленно спускали по рукаву диаметром 3,5 метра с успокоителем на конце. Чтобы ил ровно ложился, скорость его опускания должна быть не более 5 сантиметров в секунду. Это, кстати, важный момент: мы выбрали большое количество ила, чтобы добраться до камня. Но при этом на озере за всё время не было никакого мутного пятна. А это не так просто. Человек, даже просто помахав ручками, создает мутность. А тут длительная перекачка.



В целом в озере ничего не изменилось — вода на месте, ил и питательные вещества не изъяты, планктон не пострадал. А то, что вытащили однозначно инородное тело, по большому счету можно считать очисткой озера.