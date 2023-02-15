«Мертвых я откопал достаточно». Монолог россиянина, который поехал в турецкий Хатай разбирать завалы — и не смог

Я просто признался себе, что не смогу. Я просто оказался не готов морально и сошел с автобуса. В местном кафе турки отказались наотрез брать деньги за кофе, а от кафе до соседнего города меня подвезли проезжавшие мимо полицейские. Они видели скорбь на моем лице и просто сочувственно сказали, что понимают. Что не каждый из них смог бы решиться на этот шаг. Им, местным, еще в десять раз больнее видеть всё, что произошло с их соотечественниками, чем нам, волонтерам из других стран. Ну а мы... Мы просто несем груз своей ответственности перед еще живыми людьми. И каждый из нас должен четко осознавать, на что он готов, чтобы не подставить товарищей.

