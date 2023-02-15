Путешествовать станет еще дороже? Чем грозит ввод электронных путевок (и почему туроператоры не хотят к ним подключаться)

Редактор портала Profi.travel Антон Тримайлов отметил, что изначально система задумывалась как чисто статистическая, в виде реестра записей, в котором фиксировались (без персональных данных) количество человек в туристической группе, стоимость тура и сроки поездки.



— Это было сделано для того, чтобы собирать объективную статистику по выездному турпотоку, — рассказал Антон Тримайлов. — Техзадание предполагало создание очень простой системы, но позднее к этой истории подключились новые интересанты. Помимо Ростуризма, который был заказчиком системы и составлял техзадание, появились Минфин, налоговая, ФССП и другие структуры, которые начали вносить свои пожелания. В результате получилась очень сложная система, на разработку и поддержание которой пришлось тратить еще больше денег и времени.

