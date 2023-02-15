Путешествовать станет еще дороже? Чем грозит ввод электронных путевок (и почему туроператоры не хотят к ним подключаться)

Единую информационную систему электронных путевок в тестовом режиме запустили еще в сентябре прошлого года. С марта она будет официально доступна для всех туристических компаний и их клиентов, а штрафовать за неподключение к системе начнут уже с сентября. Правда, пока это туроператоров совсем не пугает, и функционал используют всего 148 турфирм (а всего их на рынке 4,5 тысячи). Почему туристические компании не спешат подключаться к этой системе? Выяснили, зачем вообще нужна система электронных путевок и подорожают ли туры, когда она заработает в полную силу.
Что это за система
Единая информационная система электронных путевок — это система, в которую туроператоры будут вносить данные о бронировании и оплате пакетного тура. По каждому туру в системе формируется документ с уникальным номером — электронная путевка. Она не отменяет обязанности оформлять традиционные документы путешественника: сохраняются билеты, бронирования, ваучеры и страховка. Но на договоре турфирма должна будет разместить QR-код, считав который, можно получить всю информацию о путевке. Ее перечень тоже утвержден: это уникальный номер и дата формирования электронной путевки, цена тура, количество путешественников, сведения о заказчике турпродукта, ссылка на страницу единой информационной системы электронных путевок.
Редактор портала Profi.travel Антон Тримайлов отметил, что изначально система задумывалась как чисто статистическая, в виде реестра записей, в котором фиксировались (без персональных данных) количество человек в туристической группе, стоимость тура и сроки поездки.
— Это было сделано для того, чтобы собирать объективную статистику по выездному турпотоку, — рассказал Антон Тримайлов. — Техзадание предполагало создание очень простой системы, но позднее к этой истории подключились новые интересанты. Помимо Ростуризма, который был заказчиком системы и составлял техзадание, появились Минфин, налоговая, ФССП и другие структуры, которые начали вносить свои пожелания. В результате получилась очень сложная система, на разработку и поддержание которой пришлось тратить еще больше денег и времени.
С сентября прошлого года, когда система была запущена в тестовом режиме, к ней подключились всего 148 турфирм из 4,5 тысячи работающих на рынке. Об этом «Парламентской газете» рассказал член комитета Госдумы по туризму Артем Прокофьев, который возглавляет рабочую группу по внедрению механизма электронных путевок. По его словам, в конце прошлого года был продлен переходный период вступления в действие закона, по которому туроператоров ждут серьезные штрафы, если они не зарегистрировались в системе.
— Мы стараемся максимально учесть интересы всех игроков рынка, но некоторые из них, видимо, решили вести себя, как студенты перед сессией — всё делать в последний момент, — отметил Прокофьев. — От операторов поступали обращения на сложности подключения к системе, поэтому ее разработчики находятся на постоянной связи с пользователями, проводят вебинары. Но вопросов всё еще немало.
Для решения этих вопросов 6 марта в Госдуме планируют провести парламентские слушания о внедрении электронных путевок, на которых туроператоры могут высказать свои опасения по поводу системы, а ее разработчики расскажут об удобствах для путешественников. Единственное, что известно точно: откладывать введение штрафов за неподключение к системе больше не будут. Поправки вступят в силу 1 сентября, и если компания не будет размещать сведения в госсистеме, ее даже могут исключить из реестра туроператоров.
Проблемы туроператоров
Представители туроператоров создали свою рабочую группу, в которой собрались два ведущих объединения: Ассоциация туроператоров России (АТОР) и Российский союз туриндустрии (РСТ). Первое установочное заседание прошло 9 февраля и было установочным. Глава АТОР Майя Ломидзе рассказала, что сейчас у туроператоров формируются вопросы к разработчикам.
— Пока мы видим, что подключиться к системе непросто. На это уходит много времени и сил, а туроператорам, которые в тестовом режиме работали в системе, пришлось привлекать дополнительный технический персонал, — отметила Майя Ломидзе. — Причем это должна быть постоянная ставка, поскольку, когда вступит в силу административная ответственность, контроль за размещением информации в системе должен быть постоянным, потому что никому не хочется платить штрафы.
На совещании участники обратили внимание на то, что представленная система соответствует старым нормативным правовым актам, поэтому некоторые технические вопросы невозможно решить до принятия нового постановления «Об утверждении правил функционирования системы электронных путевок». Этот аспект подчеркивали и туроператоры, которые в тестовом режиме уже работают с демо-стендом системы. Кроме того, туроператоры отметили проблемы при внесении данных по конкретному профилю или турпродукту — в основном вопросы касались сложных (например, комбинированных) туров и некоторых видов туризма (детский, активный, круизный и некоторые другие).
Представители туроператоров попытались также определить количество финансовых и трудовых затрат, необходимых для работы с системой. В итоге они пришли к мнению, что среднюю стоимость внедрения системы посчитать невозможно — для разных компаний она будет разной. Очевидным был лишь тот факт, что дополнительные расходы компаний на работу с электронными путевками будут весьма существенными.
— По подсчетам, на оборудование одного рабочего места нужно около 50 тысяч рублей. А, например, крупному туроператору, который по миллиону человек в Турцию отправляет, таких мест нужно минимум 20, — пояснил редактор портала Profi.travel Антон Тримайлов. — Надо понимать, что есть компании, которые могут выделить на это деньги, а есть те, где работают три человека, и для них даже 50 тысяч — это значительные расходы. Создаются неравные условия. Также важно отметить, что электронная путевка — это не «коробочное» решение, нельзя вставить диск в компьютер, и всё заработает. Это сложная работа, которая требует привлечения ресурсов — грубо говоря, нужно найти программиста, который проведет наладку системы, объединит ее с CRM туроператора.
По словам Антона Тримайлова, сейчас обсуждается вопрос о субсидиях, которые позволят компенсировать туроператорам затраты на техническую подготовку к подключению.
Путаница со стоимостью путевки
Самый же острый вопрос — о том, какую стоимость необходимо указывать в электронной путевке (с комиссией турагента или без нее), так и остался пока без решения. По логике, в электронной путевке должна отражаться полная стоимость тура, но загвоздка состоит в том, что путевки в основном покупают не напрямую у туроператора, а у турагентов.
В АТОР объяснили, что расчеты туроператора и турагента выстроены следующим образом: турагент перечисляет стоимость проданного тура без комиссии, оставляя ее себе. Поэтому полная сумма за тур в системе туроператора — не та, которую реально заплатили турагенту. При этом агент может, например, продать туристу дополнительные услуги или, наоборот, сделать кому-то большую скидку за свой счет. До туроператора вся эта информация не доходит — в его системе учета отражена только сумма, выставленная к оплате агенту (за вычетом комиссии и без дополнительных опций).
Вице-президент АТОР и глава туроператора Space Travel Артур Мурадян объяснил, что теоретически есть несколько сценариев развития событий. Первый: туроператоры должны будут указывать в системе электронных путевок «брутто-цену», которая указана на сайте. Но это может ввести в заблуждение самих регуляторов и налоговые органы, поскольку из этой цены будет еще вычитаться агентская комиссия — то есть реально туроператор не получит столько, сколько укажет.
— Тут еще надо понимать, что не только у разных туроператоров разный размер комиссии, а то, что она абсолютно не линейна. Комиссия может меняться в зависимости от статуса конкретного турагента, от сезона, от страны, от временных акций. Например, повышенная комиссия может даваться на конкретный тип номера в определенные даты и только отдельным агентам. Дельта может быть
Во втором варианте в электронной путевке будет указана цена уже «за вычетом комиссии». Но в этом случае турист будет видеть размер комиссии турагента.
— Это наверняка вызовет возмущение со стороны потребителя — а за что с него агент взял больше, чем написано у него в электронной путевке как «полная цена тура»? — задается вопросом Артур Мурадян. — В этих двух случаях мы рискуем получить взрыв негатива со стороны тех самых туристов, о благе которых так пеклись, задумывая саму электронную путевку. Всё зависит от воли законодателя прислушаться к мнению бизнес-сообщества. С учетом пренебрежительного подхода в решении такого важного момента, как архитектура бизнеса, критика может обрушиться и на турсообщество, и на власти, отвечающие за развитие туризма, — добавляет он.
Есть и третий сценарий, который можно реализовать в двух вариантах. Самым лучшим из них вице-президент АТОР считает включение в систему турагентов.
— Корректным вариантом указания данных о стоимости тура должен быть отчет об оплаченной цене не от туроператора, а от турагентов. А цены туроператоров исключить. Тогда не возникнет диссонанса. Ведь во всей этой чехарде с внедрением электронных путевок все забыли о том, что сами туроператоры практически не продают турпакеты конечному потребителю. Этим занимаются как раз турагенты или юрлица туроператора, работающие как обычные агентства, — предлагает специалист.
По мнению Артура Мурадяна, формирование цены самими турагентами решит и еще один вопрос — система станет «реестром турагентов», с помощью которого государство и туроператоры смогут выявить случаи недобросовестной конкуренции. Надобность же в дублирующем систему реестре просто отпадет. Возможно и обратное решение: полностью перестроить рынок, чтобы туристы в офисе агента оплачивали стоимость путевки оператору, и только потом он выплачивал комиссию агенту. Тогда в чеке будет указана полная стоимость от туроператора. Но сейчас такой вариант вряд ли возможно реализовать, поскольку глобальная перестройка платежных процессов у агентов остановит продажи туров.
Второе решение, которое предлагает сделать вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, — не показывать туристу в электронной путевке вообще никакой цены, пока бизнес и регуляторы не решат вопрос с архитектурой системы.
— В оценке степени готовности системы следует ориентироваться на конечного потребителя, на ту информацию, которую получит пользователь. Турист должен видеть либо ту стоимость, которую он оплатил в агентстве, либо ничего. Иначе он начнет нервничать, — уверен эксперт.
Ждать ли подорожания туров
Один из главных вопросов, который волнует туристов при введении электронных путевок — повлияет ли это каким-то образом на цены туров. Ведь вполне логично думать, что свои расходы и возможные штрафы турфирмы захотят переложить на своих клиентов — проще говоря, поднять цены на путевки. По словам редактора портала Profi.travel Антона Тримайлова, ситуация вряд ли будет развиваться так прямолинейно.
— Цены на путевки формируются исходя из целого ряда факторов, прежде всего, рыночной ситуации, — объяснил эксперт. — Во-первых, затраты на подключение к системе могут субсидироваться, во-вторых, все туроператоры работают в условиях жесткой конкуренции. Сложно представить ситуацию, в которой все они договариваются дружно поднять цены на все туры на
Еще одна проблема — защита персональных данных клиентов турфирм, поскольку данные о путевке, ее направление, включенные услуги и их стоимость — весьма чувствительная информация.
— Эти сведения в систему будут попадать не сразу, — отметил Антон Тримайлов. — Изначально предполагалось, что сведения передаются тут же в систему, вам сразу выдают пароль, и можно на месте посмотреть всю информацию по путевке. По новым правилам сведения о путевках передаются до 15 числа следующего месяца. Условно говоря, если вы купите тур в Египет на 23 февраля на неделю, то сведения о нем в системе появятся только 15 марта, когда вы уже две недели как будете дома.
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