Посольство США призвало американцев покинуть Россию: новости СВО за 13 февраля

В Кремле нет данных о второй волне мобилизации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал очередные слухи о планируемой второй волне частичной мобилизации. По его словам, таких данных у Кремля нет. Вопрос возник после того, как посольство США призвало сограждан покинуть Россию, в числе причин указывалась и вероятность новой волны мобилизации.



— Такие призывы мы слышим не первый раз. Поэтому это не новация. А то что там упоминаются граждане с двойным гражданством — эти граждане в первую очередь для нас являются гражданами России, вне зависимости от второго гражданства, — пояснил Дмитрий Песков.

