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Спецоперация на Украине

В Кремле заявили, что у них нет данных о второй волне мобилизации

Вопрос возник после предупреждения от посольства США, призвавшего сограждан покинуть Россию

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Частичная мобилизация завершилась в конце октября прошлого года

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал очередные слухи о планируемой второй волне частичной мобилизации. По его словам, таких данных у Кремля нет. Вопрос возник после того, как посольство США призвало сограждан покинуть Россию, в числе причин указывалась и вероятность новой волны мобилизации.

— Такие призывы мы слышим не первый раз. Поэтому это не новация. А то, что там упоминаются граждане с двойным гражданством — эти граждане в первую очередь для нас являются гражданами России, вне зависимости от второго гражданства, — пояснил Дмитрий Песков.

Ранее посольство США опубликовало предупреждение, в котором говорилось, что гражданам Соединенных Штатов, находящимся сейчас в России, следует срочно покинуть страну. В посольстве отметили, что российские власти могут отказать находящимся в России американцам в признании двойного гражданства, воспрепятствовать их выезду из страны и подвергнуть мобилизации.

Указ о проведении частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября 2022 года, а 28 октября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что частичная мобилизация в России завершилась. Указ о завершении мобилизации не подписан: власти говорят, что он не нужен.

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Тем не менее слухи о второй волне частичной мобилизации появились еще прошлой осенью. В начале этого года некоторые Telegram-каналы начали активно обсуждать эту тему, заявляя, что частичную мобилизацию в России могут продолжить. В Кремле эту информацию отрицают. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что не нужно всерьез воспринимать информацию, которая появлялась только в соцсетях. Мы подробно разбирали, что говорили власти о вероятности второй волны после завершения мобилизации.

Владимир ПутинДмитрий ПесковКремльРоссияУкраинаПосольство СШАСпецоперацияЧастичная мобилизация
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