Приехал домой с СВО и умер: 48-летний мобилизованный скончался в отпуске в Новосибирской области

Житель села Крутишка Черепановского района Михаил Нижегородцев, участвующий в спецоперации, скончался во время отпуска. Некролог, посвященный ему, появился на сайте местного издания «Черепановские вести» (учредитель — ГАУ НСО «Редакция газеты "Черепановские вести"»).
— Недавно он приехал домой со специальной военной операции: предоставили краткосрочный отпуск. В деревне узнали, что он подбил танк противника и его должны представить к награде. И вдруг скоропостижно скончался, — пишут «Черепановские вести».
Там же уточняется: мужчину мобилизовали 27 сентября 2022 года.
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В администрации Майского сельсовета (в него входит село Крутишка) корреспонденту НГС пояснили, что Михаил Нижегородцев родился в марте 1974 года.
— Он погиб не в зоне боевых действий. Мы так поняли, что его сюда прислали на реабилитацию. Он должен был ложиться в больницу, — добавили в сельсовете.
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