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Спецоперация на Украине

Приехал домой с СВО и умер: 48-летний мобилизованный скончался в отпуске в Новосибирской области

Мужчину призвали в сентябре, его должны были представить к награде

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Михаил Нижегородцев приехал в Крутишку в краткосрочный отпуск

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Житель села Крутишка Черепановского района Михаил Нижегородцев, участвующий в спецоперации, скончался во время отпуска. Некролог, посвященный ему, появился на сайте местного издания «Черепановские вести» (учредитель — ГАУ НСО «Редакция газеты "Черепановские вести"»).

— Недавно он приехал домой со специальной военной операции: предоставили краткосрочный отпуск. В деревне узнали, что он подбил танк противника и его должны представить к награде. И вдруг скоропостижно скончался, — пишут «Черепановские вести».

Там же уточняется: мужчину мобилизовали 27 сентября 2022 года.

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В администрации Майского сельсовета (в него входит село Крутишка) корреспонденту НГС пояснили, что Михаил Нижегородцев родился в марте 1974 года.

— Он погиб не в зоне боевых действий. Мы так поняли, что его сюда прислали на реабилитацию. Он должен был ложиться в больницу, — добавили в сельсовете.

Все новости о спецоперации мы собираем в отдельном сюжете.

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