Зеленский ввел санкции против 200 представителей России: новости СВО за 12 февраля

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 12 февраля.
Новые санкции
В их число попали помощники президента РФ Юрий Ушаков и Лариса Брычева, топ-менеджмент Росатома, заместитель руководителя аппарата кабинета министров Игорь Боровков, замглавы Ростехнадзора Алексей Ферапонтов, руководитель дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша и ряд других политиков, политологов, руководителей и сотрудников госпредприятий.
Кроме того, в списке значится гражданин Украины, первый заместитель генерального директора АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», директор ЗАЭС Юрий Черничук.
Санкции вводятся сроком на 50 лет.
Антироссийская резолюция
В Генассамблее ООН к годовщине СВО будет вынесена на голосование антироссийская резолюция, сообщает ТАСС. Документ будет базироваться на «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько заявил, что Запад постарается всячески навредить России.
— Я допускаю, что западные страны попытаются еще раз пнуть нашу страну в годовщину начала специальной военной операции, — цитирует Безпалько РИА Новости.
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Переговоры Великобритании и Украины
По данным Telegraph, представители Лондона и Киева ведут переговоры о запуске совместного производства оружия и военной техники на территории Украины. Главная цель диалога — добиться того, чтобы Великобритания стала первой среди европейских партнеров Украины. Также издание отмечает, что переговоры с Киевом сейчас ведут многие европейские предприятия оборонно-промышленного комплекса.