На руках погибшей матери. На шестой день после землетрясения спасли младенца

Спасательную операцию и извлечение ребенка заснял наш турецкий коллега Хакан Сюер, который работает на месте происшествия. Когда малыша удалось откопать из-под завалов, он лежал на руках погибшей матери и плакал. Когда ребенка взял на руки спасатель, тот обхватил палец мужчины и стал его сосать.

