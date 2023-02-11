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Землетрясения в Турции

На руках погибшей матери. На шестой день после землетрясения спасли младенца

Малыш пролежал под завалами 128 часов

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Младенца спасатели нашли на руках у умершей матери

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Шестой день в Турции продолжается ликвидация последствий страшного землетрясения магнитудой 7,7, от которого серьезно пострадали 10 провинций. Надежды на спасение людей из-под завалов остается всё меньше и меньше, а сотрудники АФАДа (спасательная служба, аналог российского МЧС. — Прим. ред.) чаще всего извлекают бездыханные тела.

Поэтому истории нахождения живых под руинами домов многими воспринимаются как настоящее чудо. 11 февраля, как сообщает MSK1.RU, спасатели обнаружили двухмесячного малыша под обломками здания в провинции Хатай.

Пользователи в соцсетях не скрывают эмоций и восхищения:

— Младенец, которого нужно кормить каждые 2 часа, продержался под завалами 128 часов, разум не может это постичь.

— Это настоящее чудо, слава Аллаху!

— Как этот малыш смог так долго продержаться, ему всего 2 месяца от роду, просто невероятно!

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Hakan Süer / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Спасательную операцию и извлечение ребенка заснял наш турецкий коллега Хакан Сюер, который работает на месте происшествия. Когда малыша удалось откопать из-под завалов, он лежал на руках погибшей матери и плакал. Когда ребенка взял на руки спасатель, тот обхватил палец мужчины и стал его сосать.

Ребенка из-под завалов спасла команда сотрудников экстренных служб из провинции Коджаэли, которая прибыла в подкрепление к коллегам на юго-восток Турции. Добавим, что в Коджаэли в 1999 году произошло столь же разрушительное землетрясение.

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