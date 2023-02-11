Территория РФ трижды попала под обстрел ВСУ: новости СВО за 11 февраля

Александар Вучич предрек эскалацию боевых действий на Украине

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что в ближайшие месяцы конфликт на территории Украины обострится.



— Нам предстоит самый большой кризис в мире, который мы только видели со времен Второй мировой войны. То, что было до этого, это почти ничто по сравнению с тем, что нас ожидает. <…> Знаю, что дальше нас ждет большая эскалация, и я надеюсь, что некоторые люди понимают, что она нам не нужна. В следующие 5 или 6 месяцев будут самые тяжелые конфликты, — заявил Александар Вучич в интервью телеканалу Prva.