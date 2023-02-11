Мобилизованному дали 7 лет за то, что он ударил офицера: новости СВО за 10 февраля

Мобилизованному, ударившему офицера, дали семь лет колонии

Второй западный окружной военный суд ужесточил наказание бывшему мобилизованному Александру Лешкову, который в ноябре 2022 года ударил офицера в подмосковном парке «Патриот». По данным MSK1.RU, раньше суд приговорил к 5,5 года лишения свободы, теперь срок заключения продлили до семи лет.

Во время конфликта, который произошел 13 ноября 2022 года, Лешков жестко раскритиковал своего командира за плохое обеспечение экипировкой и низкий уровень огневой подготовки. После инцидента Лешков получил обвинение по двум статьям — оскорбление военнослужащего (часть 2 статьи 336 УК РФ) и нанесение побоев командиру во время исполнения им обязанностей военной службы (часть 3 статьи 334 УК РФ).