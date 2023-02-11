Житель Краснозерского района погиб в спецоперации: у него осталось три дочери

Житель Краснозерского района Новосибирской области
— Он жил и работал в селе Веселовское. Был добровольцем. Осталось три дочери: старшая в 11 классе учится, младшая — в шестом, — отметили в сельсовете.
Михаил Лобанов погиб 7 февраля. Дата похорон пока неизвестна.
Некролог в память о погибшем появился в официальной группе во «ВКонтакте» районного издания «Краснозерская новь» (Учредитель: ГАУ НСО «Редакция газеты «Краснозерская новь»).
— Михаил родился и воспитывался в дружной многодетной семье. С детства ему прививалось чувство долга, ответственности за братьев и сестру. В 2002 году Михаил окончил школу и вступил в ряды Российской армии. С честью отслужил 2 года и вернулся на свою малую родину в село Веселовское. <…> Последнее время Михаил работал в РЭС, получил образование электромонтера, — пишет «Краснозерская новь».
Родственница Михаила рассказала журналисту НГС о том, что он или его братья выходили на связь со своей семьей, мамой:
— Но потом перестали выходить на связь в течение двух дней. Утром 8 февраля из военкомата позвонили и сообщили о том, что Миша погиб в бою.
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