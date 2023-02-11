Житель Краснозерского района погиб в спецоперации: у него осталось три дочери

— Михаил родился и воспитывался в дружной многодетной семье. С детства ему прививалось чувство долга, ответственности за братьев и сестру. В 2002 году Михаил окончил школу и вступил в ряды Российской армии. С честью отслужил 2 года и вернулся на свою малую родину в село Веселовское. <…> Последнее время Михаил работал в РЭС, получил образование электромонтера, — пишет «Краснозерская новь».

