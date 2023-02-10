38-летний капитан из Новосибирской области погиб в СВО — у него осталась жена и двое детей

Уроженец города Черепаново Новосибирской области Евгений Котельников погиб во время спецоперации.
— С чувством глубочайшей скорби и сожаления сообщаем, что в ходе специальной военной операции по защите мирного населения, 21 декабря 2022 года погиб наш земляк — капитан Евгений Сергеевич Котельников, 3 сентября 1984 года рождения, — говорится официальной группе администрации Черепановского района в соцсети «ВКонтакте».
Мужчина — участник боевых действий на территории Чеченской Республики и Сирии. Награжден медалью «За отвагу» и Краповым беретом. У сибиряка осталась жена и двое детей.
Церемония прощания была назначена на 10 февраля.
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