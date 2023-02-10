«У меня больше нет друзей. Все умерли». Истории турок, чью жизнь перечеркнуло землетрясение. Специальный репортаж

— Когда началось землетрясение, всё стало качаться, было очень страшно. Мы стали хватать документы, и в это время на меня наехала тумбочка, я сломала ногу, — рассказала пожилая женщина.

— Я помню, когда началось землетрясение, я проснулся, понял, что случилось, но не успел я выбежать, как дом стал проседать. Больше я ничего не помню. Пришел в себя — и понял, что я в больнице. Как я здесь оказался — совсем ничего не помню, — тут же подхватил находящийся неподалеку мужчина, примерно ее ровесник.

— Больно, очень больно, мама... Хочу к маме, — надрывно плачет девочка лет 10, ее лицо и тело в ранах и кровоподтеках, их обрабатывают медики.

Впрочем, самим медработникам не до общения с журналистами — поток пациентов не прекращается, наоборот, они только прибывают. Есть и тяжелые. Врачам помогают волонтеры Красного Полумесяца, их можно узнать по специальным жилетам. Есть и совсем молодые ребята. Группа юношей лет 17–18 улыбается и предлагает всем горячую еду, соки и воду, желающих подкрепиться возле отделения скорой немало.