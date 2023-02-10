Карточный туризм — всё? Россиянам (даже уехавшим из страны) могут ограничить платежи по миру

«Система не работает»

Василий пытался отправить в Австралию небольшую сумму денег — 1000 долларов. Сначала пробовал сделать это через мобильное приложение банка, а после того как не получилось — пошел в ближайшее отделение.

— Но в отделении «Денизбанка» нам сказали, что нужно делать это в том филиале, где мы открывали счет, а это другой город Турции. Это совершенно нелогично! Тогда сотрудник банка предложил нам написать заявление на перевод, что он проведет операцию сам с нашего счета, сделав запрос в то отделение «Денизбанка», где открыта карта. Ок, так и сделали. Они обещали перезвонить на следующий день, но не перезвонили. Потом мы пытались перевести через MoneyGram, нам в этом же банке сказали, что эта система не работает. Обошли соседние банки, чтобы перевести с помощью Western Union или Wise — тоже толку ноль, нигде ничего не работает. Та же история с «Зираатом» — операция не выполнена, мне вообще показалось, что они не знают, как отправлять деньги, — рассказал о текущей ситуации экс-житель российской столицы.