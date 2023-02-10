Карточный туризм — всё? Россиянам (даже уехавшим из страны) могут ограничить платежи по миру

Россияне в Турции столкнулись не только с проблемами при получении ВНЖ по аренде недвижимости и землетрясением. На минувшей неделе всё чаще стали раздаваться жалобы на то, что люди не могут отправить денежные переводы в другие страны через SWIFT. Хотя есть и ВНЖ, и давно открытый счет, и суммы переводов подходят под требования турецких банков. Журналисты MSK1.RU послушали жалобы поуехавших и попытались разобраться в ситуации.
«Система не работает»
Василий пытался отправить в Австралию небольшую сумму денег — 1000 долларов. Сначала пробовал сделать это через мобильное приложение банка, а после того как не получилось — пошел в ближайшее отделение.
— Но в отделении «Денизбанка» нам сказали, что нужно делать это в том филиале, где мы открывали счет, а это другой город Турции. Это совершенно нелогично! Тогда сотрудник банка предложил нам написать заявление на перевод, что он проведет операцию сам с нашего счета, сделав запрос в то отделение «Денизбанка», где открыта карта. Ок, так и сделали. Они обещали перезвонить на следующий день, но не перезвонили. Потом мы пытались перевести через MoneyGram, нам в этом же банке сказали, что эта система не работает. Обошли соседние банки, чтобы перевести с помощью Western Union или Wise — тоже толку ноль, нигде ничего не работает. Та же история с «Зираатом» — операция не выполнена, мне вообще показалось, что они не знают, как отправлять деньги, — рассказал о текущей ситуации экс-житель российской столицы.
«Есть распоряжение Центробанка»
С теми же трудностями столкнулся и Артур — у него так же не прошел перевод за рубеж через SWIFT.
— Эта волна пошла, по-моему, в ноябре, хотя, может быть, даже в конце октября
«Переводила как гражданка Турции»
Ничего не получилось и у Анны — отправленные 200 долларов наутро вернулись ей на счет обратно. Притом что у девушки, помимо российского паспорта, есть турецкое гражданство.
— Мне нужно было отправить 200 долларов знакомой в Германию, в мобильном банке есть такая опция, что можно перевести онлайн эти деньги через SWIFT. Ок, я обменяла там же с лирового счета деньги на доллары, потом запустила их на перевод. Деньги благополучно ушли, с меня взяли нехилую комиссию, плюс я потеряла на обмене. Ну ладно, подумала я, бегать по городу переводить деньги и стоять в очередях я тоже не хотела, поэтому норм. Но каково было мое удивление, что наутро эта сумма вернулась ко мне на долларовый счет обратно! В итоге пришлось идти разбираться в банк, отстояла там длинную очередь. И мне сказали, что так может быть из-за того, что я открывала счет как гражданка России. Но ведь перевод я отправила как гражданка Турции!
Хорошо хоть комиссию вернули, а она немаленькая — 14,29 доллара сейчас! — восклицает девушка.
«Связано с санкциями»
Официальных комментариев пока нет, однако в частных беседах с сотрудниками банков всё чаще озвучивается одна причина происходящего — санкции.
— Насколько я знаю, сейчас существуют проблемы с переводами у россиян, которые живут тут и приходят перевести деньги за границу. В Россию эти деньги уходят, а вот в другие страны — нет. Я слышал, что это связано с санкциями в отношении россиян и их попытками обойти ограничения, — поделился банковский работник Месут-бей.
Консультант по финансовому планированию и финансист Наталья Колбасина разделяет эту позицию. Она считает, что турецкие банки так поступают, чтобы избежать санкций. Вот как всё устроено:
— Система SWIFT позволяет переводить деньги между банками разных стран. Это возможно благодаря сообщениям, которые передаются по защищенным каналам. Сообщения в рамках SWIFT — это специальные стандартизированные и закодированные уведомления. Клиент обращается в банк-отправитель, который подключен к системе. Дальше деньги направляются в банк-корреспондент, затем – в следующий, и так, пока деньги не дойдут в банк, где получатель перевода может снять деньги, — рассказала Колбасина корреспонденту MSK1.RU.
Получается, при заявке на перевод через SWIFT банку нужно идентифицировать клиента — увидеть его документы. Получается, некоторые банки вручную ограничивают возможность перевода для граждан России. Сначала ограничения были электронные, отмечает Колбасина, сейчас для идентификации бывает недостаточно даже личного посещения отделения.
«Карточный туризм» — всё?
Это может поставить под угрозу так называемый карточный туризм, когда наши прилетают в Турцию на 1–2 дня, чтобы открыть себе зарубежный счет. Одним он нужен для путешествий по миру и оплаты билетов, другие же продолжают до сих пор работать на иностранные компании, оставаясь в России, и получают таким образом зарплату.
— Я связался в Москве с фирмой, которая занимается «карточным туризмом». Они забронировали мне отель и трансфер. Я платил за их услуги в рублях — как я понял, у них в Турции есть свой человек, который платит за всё со своей карты, а я отдаю им тут в рублях по курсу плюс небольшая плата за эту услугу. Когда я прилетел, в аэропорту меня встретил трансфер, они увезли меня в банк и передали русскоговорящему менеджеру. Счет открывают быстро — в течение буквально пары часов, с этим проблем не было. Потом я немного погулял по центру Стамбула и отдохнул в гостинице, а на следующее утро трансфер увез меня обратно в аэропорт, — рассказал москвич Ринат, который стал обладателем счета в иностранном банке и карты.
Он рассказал, что открытие счета обошлось ему в 1100 долларов. В стоимость входят услуги переводчика, а вот трансфер, билеты до Стамбула и проживание оплачиваются отдельно.
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Впрочем, если санкции действительно введены, это сведет на нет или вообще поставит крест на «карточном туризме», а россияне будут вынуждены искать альтернативу турецким банкам. И пока неизвестно, что делать людям, уже получившим ВНЖ, — как осуществлять переводы в другие страны.