Супруги погибших военнослужащих получат соцподдержку: новости СВО за 9 февраля

Сейчас супруги погибших участников боевых действий получают право на соцподдержку, предусмотренную в Законе «О ветеранах» для вдов, при условии, что они не вступили в повторный брак и живут одиноко или с детьми.

ЧВК «Вагнер» прекратила набор заключенных

Руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его компания больше не набирает заключенных.



— Набор заключенных в ЧВК «Вагнер» полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются, — такой ответ Пригожина опубликовала пресс-служба компании «Конкорд» в Telegram-канале.

