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Землетрясения в ТурцииLive

Дома стерты с лица земли, люди живут на улице. Репортаж из разрушенной землетрясениями турецкой Аданы

Посмотрите на последствия трагедии, унесшей жизни тысяч людей

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Видео: Анна Голубницкая / MSK1.RU

В Турции продолжают ликвидировать последствия страшных землетрясений. Тысячи домов разрушены, более 14 тысяч человек погибли. Среди жертв есть и наши земляки — под завалами в южном городе Хатай нашли тело Ирины Эрйетли.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии, Ливане, на Северном Кипре. По последним данным, число погибших превысило 14 тысяч, ранены 63 794 человека.

Корреспондент MSK1.RU Анна Голубницкая отправилась в эпицентр событий, в турецкую Адану, чтобы показать, что там происходит. Город находится в трауре — местные жители уже несколько суток разгребают завалы, оставшиеся после страшной трагедии. Видеорепортаж с улиц разрушенного города смотрите чуть выше.

В Адане пострадали сотни домов. Люди, оставшиеся без крыши над головой, ночуют в палатках, машинах, мечетях. В городе разбит большой палаточный городок, но и там места не всем хватает.

— Из-под завалов достали очень многих. У меня просто не осталось друзей — все они погибли, — плачет местная жительница, которую Анна Голубницкая встретила на улице.

И таких историй тут — на каждом шагу.

Какие условия жизни в палаточных городках — смотрите в этом онлайн-репортаже.

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