Дома стерты с лица земли, люди живут на улице. Репортаж из разрушенной землетрясениями турецкой Аданы

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии, Ливане, на Северном Кипре. По последним данным, число погибших превысило 14 тысяч, ранены 63 794 человека.