«А брат ушел жить в лес». Как мать с ребенком выгоняют из дома, где они прожили 14 лет

Наталья Шаталова в селе Черданцево с самого рождения. Большой семьей с родителями, братьями и сестрой они жили в частном доме, ордер на который был выписан еще в советские времена. Мама работала поваром на турбазе, отец был трактористом.

В 1998 году случилась беда: из-за пожара семья лишилась единственного жилья. Дом, который они получили от сельсовета, не успели приватизировать. Этот нюанс сыграет важную роль в судьбе Натальи и ее братьев: отстроить что-то свое на пепелище они уже не могли, ведь кусок земли, на котором остался фундамент, им не принадлежал.