Сильные, ленивые и токсичные: какими видят русских (и почему о нас так думают)

Почему русские такие большие, высокие и сильные?

Одни из немногих положительных описаний русских людей в поисковой строке связаны с их физическими качествами — всем интересно, почему русские такие большие, высокие и сильные. Этнолог и антрополог Андрей Головнёв считает, что представление о русских как «больших крепких богатырях» в глобальном смысле идет еще со времен французского писателя Шарля Монтескьё.

— Он первым (а за ним и многие другие), исходя из климатологии, объявил, что северяне — крепкие, мужественные, воинственные люди. В том числе, кстати говоря, и русские, и московиты, — рассказал Андрей Головнёв. — Конечно, прежде всего обращалось внимание на скандинавов, но заодно упоминали и русских. Тем более скандинавы принимали непосредственное участие в этногенезе Руси. При этом в сравнении южане выглядели мягкотелыми — нежными, чуткими, чувственными, но поэтому и слабыми, в том числе телом. Немало связанного с богатырством пришло от народов малых и больших, окружавших Россию и вошедших в ее состав. Поморы и казаки, которые первыми путешествовали на северо-восток, составили славу именно умением покорять огромные пространства, а это как раз физические умения.