Сильные, ленивые и токсичные: какими видят русских (и почему о нас так думают)

Мы уже видели, как выглядит среднестатистический россиянин по мнению Росстата — женщина со средним профессиональным образованием, около 43 лет, замужем, с детьми, работает и живет на одну зарплату. А какой портрет у типичного русского человека в глазах самих россиян (и русскоязычных людей)? Мы проанализировали популярные поисковые запросы, и оказалось, что в основном люди пытаются выяснить, почему русские обладают определенными негативными качествами (злобные, трусы, недружные и так далее). Но хватало и положительных — например, почему русские такие красивые или сильные. Вместе со специалистами проанализировали полученные запросы и выяснили, почему люди так думают.
Почему русские такие большие, высокие и сильные?
Одни из немногих положительных описаний русских людей в поисковой строке связаны с их физическими качествами — всем интересно, почему русские такие большие, высокие и сильные. Этнолог и антрополог Андрей Головнёв считает, что представление о русских как «больших крепких богатырях» в глобальном смысле идет еще со времен французского писателя Шарля Монтескьё.
— Он первым (а за ним и многие другие), исходя из климатологии, объявил, что северяне — крепкие, мужественные, воинственные люди. В том числе, кстати говоря, и русские, и московиты, — рассказал Андрей Головнёв. — Конечно, прежде всего обращалось внимание на скандинавов, но заодно упоминали и русских. Тем более скандинавы принимали непосредственное участие в этногенезе Руси. При этом в сравнении южане выглядели мягкотелыми — нежными, чуткими, чувственными, но поэтому и слабыми, в том числе телом. Немало связанного с богатырством пришло от народов малых и больших, окружавших Россию и вошедших в ее состав. Поморы и казаки, которые первыми путешествовали на северо-восток, составили славу именно умением покорять огромные пространства, а это как раз физические умения.
Андрей Головнёв — российский этнолог и антрополог, специалист по истории народов Северной Евразии, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент РАН.
По словам специалиста, даже внутри страны богатырские качества обозначались по-разному: это становится понятно при анализе былин севера и юга Руси.
Почему русские такие красивые (и некрасивые)?
Биологические особенности строения тела человека в настоящее время практически не меняются под воздействием природных стихий, поскольку наш внешний облик окончательно сложился уже около 40 тысяч лет назад. Руководительница общества «Популяционная морфология и генетика человека» Юлия Давыдова объяснила, что влияет на степень красоты, рост и тип телосложения:
— Во-первых, генетические факторы. Конституцию мы наследуем от родителей. Исследуя частоту распределения типов конституций, отечественные антропологи смогли установить некоторую закономерность: астенический, то есть высокий и стройный, тип телосложения встречается чаще среди интеллигентных и творческих людей — ученых, преподавателей высшей школы, школьных учителей, художников, актеров театра и кино.
Во-вторых, факторы социальной среды. Например, современный житель мегаполиса — это, как правило, человек с активной жизненной позицией, следящий за своим здоровьем и уделяющий внимание своему внешнему виду.
В-третьих, популяционные факторы. В крупном городе можно встретить людей самых разных физических типов, и всем свойственно влюбляться, не обращая особого внимания на оттенок глаз или волос. Так создаются семьи, рождаются дети, что приводит к возникновению колоссального многообразия людей.
Юлия Давыдова — заведующая кафедрой биологии, химии, экологии и методик обучения Мининского университета, руководительница общества «Популяционная морфология и генетика человека».
Почему русские такие ленивые?
Этот признак во многом звучит как издавна сложившийся стереотип, и антрополог Андрей Головнёв подтверждает — образ ленивого русского скорее фольклорный, чем реальный.
— Леность, которую приписывают русским со ссылкой на сказки — это лишь один из образов, который часто фигурирует в оппозиции к другим деятельным образам, — объяснил эксперт. — Русская лень, «Емелюшка на печи» — это один из образов России, часто притчевый, который служит в народной педагогике примером того, каким быть не надо. Проще говоря, этот стереотип — сказочный, фольклорный, который часто бывает поучительным. Для этого в сказках и есть отрицательные герои, негативные персонажи, которые часто противопоставляются позитивным.
Почему русские такие терпеливые?
Такое мнение о русских людях складывалось веками, причем даже внутри самой страны. По словам Андрея Головнёва, это связано с тем, что у русского человека есть своеобразная роль посредника — он умеет находить общий язык и получать удовольствие от общения с другими народами:
— Мы проводили анкетирование, в нем русские вышли людьми, которые имеют покладистый и адаптивный характер, благодаря этому к ним относятся все терпимо. Одним из качеств русских является умение адаптивно себя вести не только физически, но и психологически, — в этом состоит один из секретов целостности государства, независимо от его переименований и революций в течение многих веков и до сего дня.
Антрополог добавил, что русских часто характеризуют как людей с широкой душой — это часто перерастает в некое «всепрощение»:
— Различные вещи религиозно-литературные вроде «бог терпел и нам велел», «ударили по одной щеке — подставь другую» складываются в образ излишнего прощенчества, даже в какой-то степени страдальческой миссии. Во многом это так и есть, иногда даже чересчур — в некоторых случаях хотелось бы быть пожестче.
Почему о русских думают так плохо?
Как вы могли заметить, негативных эпитетов по отношению к русским людям в поисковиках очень много — всех интересует, почему мы такие недружные, злобные, токсичные, агрессивные, жестокие, грустные, завистливые... И далее по списку. По мнению Андрея Головнёва, такие стереотипы могут быть ситуативными и зависеть от того, что происходит в мире.
— Нам доставалось в этом отношении на протяжении многих веков: огромное пространство, большое количество соседей, и каждый из них норовит как-то сформировать свое мнение по этому поводу, — рассуждает антрополог. — О русских немало стереотипов, которые разнятся и противоречат друг другу. Например, русские и европейцы по-своему считают друг друга нечистыми: не только в конфессионально-религиозном смысле, но и в умении носить одежду, правильно одеваться, в плане гигиены. Или, допустим, если говорить о пьянстве, которое часто приписывалось русским со времен князя Владимира. В течение истории оно приобретало самые разные кульбиты, но мы видели, как страна в зависимости от настроения лидера может избавиться от избыточного пьянства и перейти на достаточно трезвый режим. В этом смысле многие процессы в России зависят от такого субъективного фактора, как мода, распространяемая руководителями и вождями.
Врач-психотерапевт Наталия Александрова отметила, что людям свойственно когнитивное искажение обобщения, которое позволяет судить по нескольким высказываниям и признакам о целом народе:
— Вы даете одни поводы о себе, я — другие, ваш сосед — какие-то третьи. Взять любую очередь в магазине — там всё будет по-разному. Если говорить об истинном распределении любого признака у человека — будь то ум, воля, терпение, рост, здоровье или сила — то в статистике есть понятие «кривая нормального распределения». Всегда будет какая-то середина, какой-то средневыраженный признак у большинства людей, а все крайние признаки отбрасываются. Конечно, в зависимости от времени могут быть разные суждения — например, что русские не очень открытые или где-то опасливые. Но в целом это не является репрезентативным показателем для того, чтобы составлять мнение о целой нации.
Наталия Александрова — врач-психотерапевт, доцент по кафедре социальной работы, педагогики и психологии ОмГУ им. Достоевского, кандидат медицинских наук.