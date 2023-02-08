«Мэр Антальи сам обратился за помощью к русским эмигрантам»: россиянин рассказал, как вся Турция встала на борьбу с бедствием

Ранним утром 6 февраля на востоке Турции произошло землетрясение, которое, по данным турецких СМИ на 8 февраля, унесло 6 тысяч жизней. Еще десятки тысяч пострадали или остались без крова. Это землетрясение стало самым разрушительным за последние 24 года. Турция отреагировала на это беспрецедентным единением местных жителей и эмигрантов, проживающих в стране. Тысячи приезжих из России и соседних стран организовывались в чатах и отправлялись в пункты сбора гуманитарной помощи, спрашивали друг друга о том, где можно сдать кровь, что нужно приносить и можно ли отправиться на разбор завалов.

