«Мэр Антальи сам обратился за помощью к русским эмигрантам»: россиянин рассказал, как вся Турция встала на борьбу с бедствием

Бывший журналист NN.RU Егор Герасимов в конце 2022 года переехал в Турцию из Нижнего Новгорода. В своих колонках он рассказывает о том, как там устроена жизнь (почитайте, например, о новых хардкорных условиях получения ВНЖ). В этом материале Егор делится эмоциональными впечатлениями от того, как большая беда в Турции сплотила все слои населения: от рабочих до мэров городов, от местных жителей до русской диаспоры.
Ранним утром 6 февраля на востоке Турции произошло землетрясение, которое, по данным турецких СМИ на 8 февраля, унесло 6 тысяч жизней. Еще десятки тысяч пострадали или остались без крова. Это землетрясение стало самым разрушительным за последние 24 года. Турция отреагировала на это беспрецедентным единением местных жителей и эмигрантов, проживающих в стране. Тысячи приезжих из России и соседних стран организовывались в чатах и отправлялись в пункты сбора гуманитарной помощи, спрашивали друг друга о том, где можно сдать кровь, что нужно приносить и можно ли отправиться на разбор завалов.
В первые часы после самого мощного толчка магнитудой 7,4 балла масштаб трагедии еще не был ясен для меня и для большинства людей из тех, кто не попал в зону бедствия. Только к утру кадры разрушенных домов из Аданы, Газиантепа, Кахраманмараша и соседних городов разлетелись по миру.
Уже к обеду мне стало казаться, что у меня день рождения. Мои друзья, знакомые и коллеги завалили личку вопросами о моем состоянии и произошедших событиях. К счастью, Анталью землетрясение обошло стороной, но мой товарищ, живущий в Мерсине (город на расстоянии
Самое невероятное началось уже после. Такого уровня самоорганизации общества и эмпатии каждого гражданина Турции и многих эмигрантов я не видел никогда. Почти сразу в Сети появилась информация о пунктах сбора гуманитарной помощи для пострадавших в крупных городах. Люди начали и продолжают нести прямо сейчас необходимые вещи: одеяла, еду, средства гигиены, подгузники, детское питание.
В пунктах начали работать волонтеры. Их работу с первых часов организовали по принципу конвейера: на первом этапе они принимают любые вещи в любом виде, а дальше передают на переупаковку. Следующий шаг — грузчики, они несут большие коробки к грузовикам. Другие грузчики складывают коробки и мешки в кузова автомобилей. После этого машины уезжают в пострадавшие районы.
Бизнес не остался в стороне. Многие некрупные предприниматели закупают необходимое оптом и пакуют по коробкам прямо у себя в офисах, а в пункты привозят уже в больших ящиках. Крупные корпорации делают более широкие жесты. Национальные авиакомпании зафиксировали цены на авиабилеты из пострадавших районов на символическом уровне в 100 турецких лир, а некоторые и вовсе сажают в самолеты бесплатно. Транспортные компании предоставляют грузовики, текстильные производства — теплые вещи.
Многие из волонтеров и сочувствующих предпринимателей — выходцы из стран СНГ, Европы, Азии и Америки. Пожалуй, я еще никогда не видел такого единения людей разных национальностей.
Мэр Антальи Мухиттин Бёчек через своих знакомых обратился к неравнодушным россиянам, которые распространили его сообщения в русских чатах и каналах, указав его личный номер телефона и попросив найти теплые вещи для отправки на восток. Такая открытость сначала насторожила некоторых приехавших из России, но позже сообщения подтвердились в мэрии.
В Турции ежегодно происходят тысячи землетрясений разной силы. Власти и общественность готовы к катастрофам: у каждого есть специальная страховка, четко работает система оповещений, ежегодно 12 ноября в 18:57 проходят всеобщие учения, посвященные годовщине землетрясения в Стамбуле в 1999 году. Однако бедствие такого масштаба нельзя отрепетировать, лишь постараться минимизировать потери и оперативно организовать спасательную операцию.
Тысячи национальных флагов в Турции сейчас приспущены из-за объявленного траура, в новостях без остановки показывают кадры из разрушенных районов, а все разговоры только о том, что произошло в ночь 6 февраля. Ужасное землетрясение унесло тысячи жизней и объединило сотни тысяч людей из самых разных стран, которые в этот день оказались в Турции. Это очень необычное, но немного страшное ощущение.
Мы публиковали также рассказ россиянки о том, как Турция пережила первую ночь после самых сильных землетрясений.