«Если будет опознание, может, окажется не он…» В Турции третьи сутки разгребают завалы, россияне ищут пропавших родных

Уже известно о смерти россиянина в Турции — это подтвердили дипломаты. О личности погибшего не сообщается. Также нет вестей о наших спортсменах, которые прилетели на соревнования. Сейчас многие люди в России пытаются узнать о судьбах своих близких или друзей. Об этом — в материале MSK1.RU.



Виктория: «Он чисто случайно там оказался»

Одна из таких — читательница MSK1.RU Виктория. Она говорит много и охотно, сбивается на слезы и стесняется обращаться к официальным службам. Женщина какое-то время работала вместе с пропавшим без вести Алиевым Гасымом Хабиб оглы. Потом их дороги разошлись, она вышла замуж. И после того как узнала из новостей страшную весть, беспокоится о судьбе коллеги.

