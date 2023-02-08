Двадцать разработчиков получили от VK четыре миллиона рублей

В московском офисе VK впервые прошел очный финал IT-чемпионата VK Cup 22/23. Соревнования проводились и ранее, но из-за пандемии последние годы — офлайн. В этот раз столицу приехали сильнейшие разработчики по пяти направлениям — JavaScript, мобильной разработке, Go, машинному обучению и спортивному программированию.
VK Cup проводится с 2012 года. Стать участником может любой желающий в возрасте от 14 лет. За восемь сезонов чемпионат получил более 35 тысяч регистраций от участников из 50 стран и 750 городов по всему миру, а общий призовой фонд превысил 41 миллион рублей.
На этот раз в отборочный тур подали более пяти тысяч заявок, а до финала дошли 80 человек. Призовые места в итоге достались двадцати разработчикам — организаторы выделили первую четверку в каждом направлении чемпионата.
Обладатели первых мест получили по 300 тысяч рублей, вторых — по 250 тысяч, третьих — по 150 тысяч, четвертых — по 100 тысяч рублей.
В треке JS участники разрабатывали веб-клиент почты Mail.ru, а разработчики сервиса оценивали качество и скорость работы написанного кода. Чемпион — Лариса Тюленева, второе место — Максим Моисеев, третье — Максим Романовский, четвертое — Александр Елисеев.
В треке Mobile участники разрабатывали интерактивные элементы для взаимодействия с предложенным контентом мобильного приложения Дзен под iOS и Android — от опросов и интерактивных фотографий до реакций и виджетов для обучения программированию. Чемпион — Денис Шарапов, второе место — Филипп Бесядовский, третье — Сергей Тоболин, четвертое — Дмитрий Александров.
В проводившемся впервые треке Go участники должны были продемонстрировать навыки многопоточной обработки задач, реализации алгоритмов во внешней памяти и сфокусироваться на оптимизации скорости запуска написанного кода. Чемпион — Сергей Свистунов, второе место — Максим Пименов, третье — Данила Потапов, четвертое — Алексей Кузаков.
Трек по машинному обучению был подготовлен командой Core ML «ВКонтакте» и группой исследований «Дзена». В квалификации участники алгоритмически определяли тематику спортивных сообществ «ВКонтакте», анализируя тексты публикаций. В отборочном этапе участникам нужно было порекомендовать пользователю 20 наиболее интересных постов в «Дзене», основываясь на истории взаимодействия с опубликованным ранее контентом. В финале трека участники улучшали рекомендации друзей и предсказывали взаимные добавления в друзья между пользователями «ВКонтакте». Чемпионом стал Сергей Арефьев, второе место занял Никита Трифонов, третье — Андрей Кузнецов, четвертое — Иван Брагин.
В финале трека Engine 16 лучших русскоязычных спортивных программистов соревновались в решении шести задач, на которые было отведено 3 часа. Победителем стал студент НИУ ВШЭ Максим Гороховский, который справился за 2 часа 17 минут. Второе место занял Федор Ромашов, третье — Рамазан Рахматуллин, четвертое — Сергей Золотарёв.
— В VK Cup участники не только решают действительно актуальные и сложные задачи от действующих сотрудников VK и самых титулованных спортивных программистов мира, но и вместе создают площадку, на которой жюри и соревнующиеся могут обмениваться опытом разработки, своими идеями и подходами, обсуждать особенности проектов и нюансов реализации всех продуктов VK, — рассказывает Лидия Перовская, руководитель направления по спортивному программированию VK, вице-президент Федерации спортивного программирования. — В этом сезоне чемпионата впервые проводились треки по JavaScript и Go — и финалисты своими высокими результатами показали, что эти языки заслуживают постоянного места среди соревновательных категорий.