Двадцать разработчиков получили от VK четыре миллиона рублей

В проводившемся впервые треке Go участники должны были продемонстрировать навыки многопоточной обработки задач, реализации алгоритмов во внешней памяти и сфокусироваться на оптимизации скорости запуска написанного кода. Чемпион — Сергей Свистунов, второе место — Максим Пименов, третье — Данила Потапов, четвертое — Алексей Кузаков.

Трек по машинному обучению был подготовлен командой Core ML «ВКонтакте» и группой исследований «Дзена». В квалификации участники алгоритмически определяли тематику спортивных сообществ «ВКонтакте», анализируя тексты публикаций. В отборочном этапе участникам нужно было порекомендовать пользователю 20 наиболее интересных постов в «Дзене», основываясь на истории взаимодействия с опубликованным ранее контентом. В финале трека участники улучшали рекомендации друзей и предсказывали взаимные добавления в друзья между пользователями «ВКонтакте». Чемпионом стал Сергей Арефьев, второе место занял Никита Трифонов, третье — Андрей Кузнецов, четвертое — Иван Брагин.