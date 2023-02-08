«Даже в страшном сне не могли представить». Что случилось с фигуристом Костомаровым — история внезапной болезни

Роман Костомаров — российский фигурист, олимпийский чемпион и партнер Татьяны Навки — почти месяц лежит в больнице. Его госпитализировали сразу после январских каникул с подозрением на пневмонию. А накануне стало известно, что из-за гангрены ему пришлось ампутировать обе стопы.
В каком состоянии фигурист находится сейчас и с чего всё началось — смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
Болезнь развивалась стремительно. Костомарова перевели в инфекционную больницу в Коммунарке — один из главных ковидных госпиталей страны, и подключили к аппарату ЭКМО — он насыщает кровь кислородом вместо сердца. У
24 января Роман Костомаров пришел в себя после двухнедельной комы. Врачи отключили его от аппарата ЭКМО, но на время сна продолжили подключать к аппарату ИВЛ. Из-за длительного подключения к ЭКМО у Костомарова началось отмирание конечностей, образовалась гангрена, которая распространилась на обе ноги и пальцы рук.
7 февраля появились сообщения, что фигуристу ампутировали обе стопы.
— К сожалению, пришлось ампутировать обе стопы. Операция прошла без эксцессов, в целом организм идет на поправку, — сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
Роман Костомаров начал кататься на коньках в 9 лет. Когда ему было 11, тренер отдал его на танцы на льду. Позже его основной партнершей стала Татьяна Навка. Вместе с ней он выиграл Олимпийские игры в 2006 году, а также дважды был чемпионом мира (
В эту среду, 8 февраля, фигуристу исполнилось 46 лет. Сейчас он в сознании и идет на поправку, но врачи всё еще борются за то, чтобы спасти его руки.
Супруга чемпиона Оксана Домнина опубликовала в соцсетях пост, посвященный дню рождения мужа, но комментировать его состояние здоровья она не стала:
— Я горжусь тобой, твоим мужеством, твоей силой, твоим рвением поскорее победить в эти сложные минуты! Ровно год назад мы и представить себе не могли даже в самом страшном сне, что такой переворот в жизни может произойти. Но сейчас
После операции Роману Костомарову предстоит долгая реабилитация. Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что сообщество фигуристов готово оказать ему помощь в дальнейшем лечении.