«Даже в страшном сне не могли представить». Что случилось с фигуристом Костомаровым — история внезапной болезни

— Я горжусь тобой, твоим мужеством, твоей силой, твоим рвением поскорее победить в эти сложные минуты! Ровно год назад мы и представить себе не могли даже в самом страшном сне, что такой переворот в жизни может произойти. Но сейчас так… Мы всё преодолеем, со всем справимся, я верю! Только живи.