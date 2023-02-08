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Тема дняОбрушение подъезда пятиэтажки
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Из-под завалов достали 3-летнего мальчика. Подробности взрыва в Тульской области

Незадолго до ЧП жильцы пятиэтажки жаловались на запах газа

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Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Городские порталы

Спасатели продолжают разбирать завалы на месте взрыва в городе Ефремов Тульской области. По предварительным данным, погибли четыре человека. Еще пятеро доставлены в больницу. Среди них — трехлетний ребенок. Мальчик, по данным тульского издания Myslo.ru, чудом не пострадал, но он сильно напуган.

Как сейчас выглядит пятиэтажка и что рассказывают очевидцы — смотрите в видео, которое опубликовано чуть выше.

Незадолго до взрыва местные жители жаловались на запах газа, но специалисты не успели обследовать дом. Больше всего пострадал угловой подъезд — взрывной волной выбило стены и разрушило межэтажные перекрытия. Прокуратура Тульской области сообщила, что по факту взрыва газа начата проверка. СК тем временем возбудил уголовное дело.

Это не первое ЧП, связанное с бытовым газом, за последнее время. В декабре прошлого года рухнули несколько этажей в пятиэтажке Нижневартовска, в тот же день в одной из квартир Екатеринбурга взорвался газовый баллон, а через сутки всё по той же причине взорвался двухэтажный дом в Рязани.

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