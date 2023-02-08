Кадыров сказал, что спецоперация завершится в этом году: новости СВО за 7 февраля

В Госдуме подготовили поправки в статью УК РФ о дискредитации армии

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв сообщил о том, что подготовлены поправки в статью УК РФ о дискредитации армии. После их принятия, в частности, появится ответственность за дискредитацию всех участников боевых действий, в том числе добровольцев.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Пискарёву и председателю комитета по обороне Андрею Картаполову в срочном порядке изучить вопрос о том, возможно ли внести изменения в Уголовный кодекс и установить ответственность за дискредитацию участников боевых действий.

