Выплатят не все? Туроператоры рассказали, как можно вернуть тур в Турцию после землетрясений



Даже зимой Турция входит в тройку самых востребованных направлений для отдыха среди россиян, отмечает Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии. В стране сейчас находятся тысячи наших соотечественников, в том числе тех, кто уехал из страны, чтобы получить ВНЖ.