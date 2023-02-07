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Землетрясения в Турции

Выплатят не все? Туроператоры рассказали, как можно вернуть тур в Турцию после землетрясений

В курортных зонах сильных толчков не было

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7-балльное землетрясение стало причиной сотен смертей, тысячи человек госпитализированы

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Сильное землетрясение произошло в Турции утром 6 февраля. Сильные толчки затронули сразу шесть регионов страны, а также их почувствовали в Сирии, Ливане, на Северном Кипре, небольшое волнение прошлось даже в Грузии и регионах Северного Кавказа. Власти Турции объявили тревогу самого высокого уровня и обратились за международной помощью. Днем случилось еще одно землетрясение. Всё о подземных толчках и их последствиях рассказывали в режиме онлайн.

По предварительным данным, общее число жертв составляет более 1500 человек. Как это сказалось на популярности Турции среди туристов и можно ли вернуть тур из-за неспокойной атмосферы в стране? Корреспондент MSK1.RU задала этот вопрос популярным в России туроператорам.

— Обращайтесь по месту приобретения тура, возврат происходит согласно договору, — ответили MSK1.RU в TEZ TOUR. — Принимайте решение сами, но никаких землетрясений в курортных зонах не было.

На вопрос о том, многие ли сейчас отменяют билеты, менеджер Tez Tour подчеркнула, что ни одного звонка об отмене им еще не поступало.

В компании ANEX Tour сообщили, что отмены туров происходят в обычном режиме и их мало.

— Для отмены необходимо обратиться к менеджеру по онлайн-бронированию и уточнить, как вернуть билет, — пояснили нам в ANEX Tour.


Даже зимой Турция входит в тройку самых востребованных направлений для отдыха среди россиян, отмечает Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии. В стране сейчас находятся тысячи наших соотечественников, в том числе тех, кто уехал из страны, чтобы получить ВНЖ.

Подробнее о происходящем в Турции можно узнать в нашей онлайн-хронике. Всё, что известно о землетрясении, мы собрали в одном материале.

ТурцияЗемлетрясениеЗемлетрясение в Турции
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