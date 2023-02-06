Сервисы «Яндекса» рухнули по всей стране. В компании рассказали, когда всё восстановится

В России перестали работать сервисы «Яндекса». По информации пользователей, не запускались сервисы «Яндекс.Диск», «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Карты», не работает поисковая строка. В пресс-службе компании сообщили, что возникли временные трудности с доступом к местным сервисам.
— Сейчас всё почти восстановилось, в ближайшие минуты всё будет работать, — пояснили в пресс-службе.
По информации РБК от пресс-службы компании, все сервисы работают в штатном режиме:
— У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к сервисам «Яндекса». На текущий момент все сервисы работают в штатном режиме.