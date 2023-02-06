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Сервисы «Яндекса» рухнули по всей стране. В компании рассказали, когда всё восстановится

Не открывался ни один сервис — от «Яндекс.Диска» до поисковой строки

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В компании заявили, что работа сервисов почти восстановлена

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В России перестали работать сервисы «Яндекса». По информации пользователей, не запускались сервисы «Яндекс.Диск», «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Карты», не работает поисковая строка. В пресс-службе компании сообщили, что возникли временные трудности с доступом к местным сервисам.

— Сейчас всё почти восстановилось, в ближайшие минуты всё будет работать, — пояснили в пресс-службе.

Так сейчас выглядит веб-страница «Яндекс.Музыки»

Так сейчас выглядит веб-страница «Яндекс.Музыки»

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По информации РБК от пресс-службы компании, все сервисы работают в штатном режиме:

— У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к сервисам «Яндекса». На текущий момент все сервисы работают в штатном режиме.

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