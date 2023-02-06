Страшные кадры последствий землетрясения в Турции — падающие многоэтажки и разрушенные районы

В Турции и Сирии продолжают ликвидировать последствия мощного землетрясения — в нескольких регионах разрушены жилые дома и исторические объекты, под завалами всё еще находятся люди. Сотни человек погибли, тысячи пострадавших — в больницах.
Землетрясение в Турции произошло в 04:17 по московскому времени. Толчки оказались настолько сильными, что затронули сразу шесть регионов страны. Кроме того, их почувствовали на Северном Кипре, в Бейруте (Ливан), Латакии и Дамаске (Сирия). Магнитуда составила 7,8 из 10. Власти Турции объявили тревогу четвертого уровня (самый высокий уровень) и обратились за международной помощью.
Наиболее страшные разрушения зафиксировали в Адане, Газиантепе, Диярбакыре, Кахраманмараше, Малатье, Шанлыурфе. В турецкой провинции Ханай после землетрясения произошел взрыв на газопроводе.
По данным на 13:00 московского времени известно, что в результате землетрясения погибли 912 человек, еще 5385 получили ранения. Разрушены 2818 зданий. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган.
Кадры с падающими многоэтажными домами и кричащими на фоне людьми облетели весь мир. Как выглядят сейчас наиболее пострадавшие города — смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
Россияне, перебравшиеся в Турцию, рассказали о пережитом. Прочитать об этом можно в материале наших коллег из «Фонтанки».