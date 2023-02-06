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Спецоперация на Украине

«Погиб, спасая товарища». В Сузунском районе простились с 29-летним участником СВО

Мужчина был в числе мобилизованных сибиряков

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Сергей Блинов погиб в декабре 2022 года, похороны состоялись в феврале

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Уроженец Сузунского района Сергей Блинов погиб в спецоперации на Украине. Как сообщается на сайте администрации района, его похороны прошли 4 февраля.

— В ходе выполнения боевых задач специальной военной операции Сергей Вячеславович погиб как герой, спасая своего раненого товарища. Светлая ему память! — цитирует администрация военного комиссара Сузунского района Василия Радаева.

Корреспонденту НГС в администрации района сообщили, что Сергей Блинов был мобилизован:

— Родился в 1993 году, погиб в декабре 2022 года. У него остались дети.

Все новости вокруг спецоперации мы собираем в отдельном сюжете.

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