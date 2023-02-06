Больше никакой Антальи? В Турции обсуждают возможность закрыть небо для санкционных российских самолетов

Какие могут быть проблемы

Санкции от Минторга США действуют с весны 2022 года, но авиационное сотрудничество между Россией и Турцией с тех пор осталось вполне масштабным, несмотря на осложнения. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, летом в отдельные периоды между российскими и турецкими городами выполнялось до 750 рейсов в неделю.

— Видимо, вопрос стоит не в правовом поле, потому что если действовать по закону, то полеты наших самолетов запретили бы уже давно. Но по закону, видимо, не получается, и теперь США перешли к угрозам, — говорит авиаэксперт Роман Гусаров.

