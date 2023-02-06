Больше никакой Антальи? В Турции обсуждают возможность закрыть небо для санкционных российских самолетов

На днях в авиационных телеграм-каналах стала появляться информация о том, что турецкая хендлинговая компания Havaş, которая обслуживает самолеты в аэропортах, отправила письмо российским авиакомпаниям. В документе партнеры просят не летать к ним на 170 санкционных самолетах, которые содержат более
Кто может не полететь
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), ограничения могут иметь наибольшее влияние на рейсы группы «Аэрофлот», поскольку в санкционном списке находятся преимущественно ее самолеты. Кроме того, пока свое заявление предъявила только одна хендлинговая компания, а российские перевозчики в Турции имеют возможность пользоваться услугами других поставщиков, которые не предъявляли таких требований. У авиакомпаний «Россия», Red Wings и «Азимут» в арсенале самолеты
— Определить вот эти
С ним согласен и редактор портала Profi.travel Антон Тримайлов:
— Ограничения накладываются на воздушные суда, где более
Антон Тримайлов добавил, что на Турцию уже некоторое время оказывается давление — еще летом 2022 года американские власти требовали от страны присоединиться к санкциям против российского авиасектора. В результате, к примеру, Управление гражданской авиации ТР закрыло воздушное пространство для самолетов с двойной регистрацией. В январе 2023 года власти США и Великобритании выпустили предупреждение для своих граждан о нежелательности поездок в Турцию из-за террористической угрозы. Решение напрямую повлияет на туристический сектор — главный источник валюты для бюджета, — и в Анкаре его сразу объявили политически мотивированным.
Какие могут быть проблемы
Санкции от Минторга США действуют с весны 2022 года, но авиационное сотрудничество между Россией и Турцией с тех пор осталось вполне масштабным, несмотря на осложнения. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, летом в отдельные периоды между российскими и турецкими городами выполнялось до 750 рейсов в неделю.
— Видимо, вопрос стоит не в правовом поле, потому что если действовать по закону, то полеты наших самолетов запретили бы уже давно. Но по закону, видимо, не получается, и теперь США перешли к угрозам, — говорит авиаэксперт Роман Гусаров.
Некоторые эксперты связывают заявление с тем, что приближается дата рассмотрения возможности увеличения квот на полеты между Россией и Турцией.
— Сейчас, согласно межправительственному соглашению, в неделю на паритетной основе между Россией и Турцией может выполняться до 118 рейсов. В высокий туристический сезон, в связи с взаимным экономическим интересом, правительства отдельно договариваются об увеличении частоты полетов для чартерных рейсов, — уточнили в Ассоциации туроператоров России.
По словам Антона Тримайлова, если решения этой ситуации не будет найдено и российские авиакомпании не смогут летать в Турцию в том же объеме, что и в прошлом году, то основной объем ляжет на турецких перевозчиков.
— Теоретически турецким компаниям эта история интересна, Turkish Airlines в прошлом году улучшили свои финансовые показатели именно за счет прямых и транзитных рейсов из России. Другое дело, что Росавиация настроена на поддержание паритета в авиаперевозке и защиту интересов российских авиакомпаний. Просто так отдавать всё турецким перевозчикам никто не собирается — есть «Аэрофлот», «Россия», S7, для которых это прямые финансовые потери.
В сторону паритета турецких перевозок ситуация склонилась и в 2022 году — по информации источников Ассоциации туроператоров России, в начале сезона турецкие авиакомпании получили больше рейсов, когда российские коллеги не могли справиться с растущим спросом. Это помогло туристам слетать на отдых, но вызвало недовольство у российских авиационных властей, которые настаивали на равенстве. В итоге к осени пропорция изменилась, приблизившись к паритету, — отечественные авиакомпании зарегистрировали больше самолетов в России.
В целом же для решения ситуации в первую очередь нужно разобраться, какие суда входят в запрещенный список. По словам Антона Тримайлова, крупные перевозчики пока не имеют готового решения и продолжают полеты в Турцию. Более того, «Победа» уже анонсировала прямые рейсы из Москвы в Бодрум и Даламан.
— Можно найти компанию, которая возьмет наземное обслуживание на себя, — этим могут заняться основные российские перевозчики, которые являются стратегическими партнерами турецких туроператоров. Насколько это будет выгодно по ценам, не очень понятно. Havaş — крупнейшая структура в обслуживании аэропортов и могла предложить более интересные цены. Активные полеты в Турцию обычно начинаются в конце апреля, поэтому есть плюс-минус 2,5 месяца, чтобы всё уладить.
Последствия
У экспертов есть мнение, что огромное влияние на эту ситуацию могут оказать и предстоящие майские выборы президента в Турции. Антон Тримайлов отметил, что по итогам прошлого года Россия была вторым по величине туристическим рынком для Турции (5,2 миллиона туристов), ненамного отстав от Германии (5,6 миллиона туристов). А буквально на днях Институт статистики Турции (TUIK) сообщил, что на туризме страна в 2022 году заработала рекордные 46 миллиардов долларов. Это более чем на
— Это ограничение на перевозку может создать давление на туристическую экономику, а это основной источник валютной выручки. Накануне выборов эти проблемы никому не нужны, — уверен эксперт.
По данным источников АТОР, знакомых с настроениями турецких и российских авиавластей, если Турция действительно перестанет обслуживать часть российских рейсов (например, заправлять их топливом), то авиавласти РФ тоже не станут рассматривать увеличения квоты для турецких авиакомпаний. Конечно, из-за этого авиасообщение между странами не остановится, но рейсов станет значительно меньше. От такого не выиграют ни турецкие, ни российские перевозчики. Пострадают и туристы, потому что из-за уменьшения количества рейсов ожидаемо подорожают билеты, в том числе в составе турпакетов, усилится и дефицит туров. Окончательно потеряется средний и бюджетный сегмент, а часть обеспеченных туристов выберет для отдыха другие страны.
— Это больше переговорный процесс. Надо дождаться марта — в феврале всё это будет обсуждаться, будут поиски новых контрагентов, которые выведут на себя обслуживание без риска вторичных санкций, либо какое-то пересогласование маршрутов. Ситуация невыгодна всем, и все будут дружно из нее выходить, — подытожил Антон Тримайлов.
Что еще почитать по теме
Турция, Казахстан и Киргизия сделали неожиданный новогодний «подарок» для россиян — ввели ограничения на пребывание, либо вовсе перестав выдавать ВНЖ, либо сделав условия пребывания гораздо труднее выполнимыми. Эту ситуацию уехавшие из родной страны россияне обсуждают в многочисленных чатах в Telegram и группах в соцсетях. Не все планируют возвращаться в Россию, поэтому рассматривают варианты, куда двигаться дальше и где проще получить ВНЖ. В числе самых популярных стран оказались Грузия, Таиланд и даже Аргентина. Но есть и другие варианты — послушали мнения соотечественников и рассказали об условиях переезда.
О том, как ужесточили выдачу ВНЖ в странах, прежде лояльных к мигрантам из России, рассказал и журналист из Нижнего Новгорода Егор Герасимов. В своих колонках он рассказывает о жизни русского сообщества, трудностях переезда и ценах на жилье.
Что же касается самых популярных стран для тех, кто предпочитает зимовать у моря, то свет не сошелся клином на Турции — есть еще и Таиланд, ОАЭ, Индия, Шри-Ланка и Индонезия. Визитной карточкой Индонезии давно стал остров Бали. Чем он так манит туристов и что из себя представляет на самом деле, рассказала екатеринбурженка, блогер Мила Сокол, которая отправилась туда пережидать холода.